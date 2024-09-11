Мешканці деяких російських республік поскаржились на життя в Росії. Вони заявили, що планують оголосити незалежність і від'єднатись від країни-агресорки.

Зокрема, мешканці Дагестану, Сахи та республіки Татарстан планують провести референдум, аби вийти зі складу Росії. Вони не хочуть мати нічого спільного з російським диктатором Владіміром Путіним та усією верхівкою Кремля, інформує 24 Канал.

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Мешканці республік хочуть вийти зі складу Росії

Мешканка Дагестану заявила, що хоче вийти зі складу Росії та жити окремою державою. За її словами, буде її народ жити добре чи погано – це їхня справа.

Ба більше, вона поскаржилась на жахливі умови життя в Росії, мовляв, пенсії та зарплати мізерні, немає ніяких соціальних виплат та допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Вони (Кремль – 24 Канал) війну затіяли, мільярди витрачають на ракети, кажуть, що за мир, а вбивають людей. Я себе з ними не асоціюю і взагалі не хочу говорити, що я росіянка. Я говорю, що я з Дагестану, хоч поки ми в Росії, але скоро будемо вільні. Не хочу я жити в Росії,

– розповіла вона.

Крім цього, мешканка Сахи закликала своїх співгромадян до самовизначення та незалежності. За її словами, спільна історія Росії та Сахи – це криваве завоювання їх росіянами. Вона поскаржилась, що народ Сахи не має права писати, говорити рідною мовою.

Розвал Росії – це єдине, що врятує Європу та весь Захід від майбутніх загроз зі сторони країни-агресорки. Росіяни, для чого вам Саха?

– сказала вона.