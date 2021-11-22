Відібрав телефон: 15-річний підліток з перцевим балончиком пограбував таксиста у Луцьку
22 листопада 2021 , 14:18Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція
У Луцьку 20 листопада зловмисник пограбував 25-річного водія таксі. Нападник застосував перцевий балончик.
Грабіжник забрав у постраждалого мобільний телефон iPhone. Його вартість становить понад 4 тисячі гривень.
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Що загрожує підліткові
Працівники кримінальної поліції визначили, що винуватцем злочину є 15-річний мешканець Луцького району. Поліціянти вилучили в нього телефон.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом пограбування. Наразі триває слідство. Підліткові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
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