Виділили 800 автобусів: окупанти готуються везти мешканців Донбасу на вибори до Ростова

15 вересня 2021 , 22:33
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Джерело:

Интерфакс

Ватажки проросійських бойовиків активно готуються до участі мешканців тимчасово окупованого Донбасу у російських виборах. Для "виборців" навіть спростили контроль на кордоні.

Люди їхатимуть автобусами та поїздами

На голосування на виборах у Держдуму повезуть українців, яким видали російські паспорти. Про це заявив один з ватажків бойовиків.

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Загалом окупанти організували 825 автобусів та 12 поїздів. Люди зможуть, або ж проголосувати на дільниці у Ростовській області, або ж онлайн.

Населення змушують голосувати на російських виборах

  • За словами засновника "Східної правозахисної групи" Павла Лисянського, Росія планує до кінця 2021 року видати на окупованих територіях України мільйон своїх паспортів. Наразі їх видали 600 тисяч. До речі, напередодні виборів у Держдуму, які відбудуться 19 вересня, Кремль пришвидшив незаконну паспортизацію.
  • Населенню, яке відмовляється голосувати на російських виборах, окупанти погрожують звільненням з роботи.
  • Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту визнати вибори у Держдуму нелегітимним.
Зверніть увагу! Європарламент схвалив проєкт звіту про майбутню стратегію відносин Європейського Союзу з Росією. У ньому політики рекомендували ЄС не визнавати російські вибори, якщо стане відомо про масові фальсифікації. Крім того, Європарламент рекомендував виключили Москву з міжнародних організацій та Парламентської асамблеї Ради Європи.
Автор: Софія Мінджоса