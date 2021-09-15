Виділили 800 автобусів: окупанти готуються везти мешканців Донбасу на вибори до Ростова
15 вересня 2021 , 22:33Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
Ватажки проросійських бойовиків активно готуються до участі мешканців тимчасово окупованого Донбасу у російських виборах. Для "виборців" навіть спростили контроль на кордоні.
Люди їхатимуть автобусами та поїздами
На голосування на виборах у Держдуму повезуть українців, яким видали російські паспорти. Про це заявив один з ватажків бойовиків.
Рекомендуємо Гібридна анексія і примусова паспортизація: як Путін використовує Донбас для виборів до Держдуми
Загалом окупанти організували 825 автобусів та 12 поїздів. Люди зможуть, або ж проголосувати на дільниці у Ростовській області, або ж онлайн.
Населення змушують голосувати на російських виборах
- За словами засновника "Східної правозахисної групи" Павла Лисянського, Росія планує до кінця 2021 року видати на окупованих територіях України мільйон своїх паспортів. Наразі їх видали 600 тисяч. До речі, напередодні виборів у Держдуму, які відбудуться 19 вересня, Кремль пришвидшив незаконну паспортизацію.
- Населенню, яке відмовляється голосувати на російських виборах, окупанти погрожують звільненням з роботи.
- Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту визнати вибори у Держдуму нелегітимним.