Відійдіть від вікон і закінчуйте лити сльози за відомим рестораном, – мер Дніпра
Увечері 28 березня Росія вкотре атакувала ударними безпілотниками Дніпро. Спалахнула масштабна пожежа. Міський голова звернувся до жителів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бориса Філатова.
До теми Атака на Дніпро: загорівся ресторанний комплекс, постраждали люди
Філатов про атаку на Дніпро 28 березня
Мер Дніпра звернувся до місцевих жителів. Закликав прибрати пальці з клавіатур, відійти від вікон.
Закінчуйте лити сльози за відомим дніпровським рестораном. Ну що ви за люди? Ну відверто… Це – війна. Жорстока та безжальна. Жоден ваш "постик" у соцмережах не допоможе,
– наголосив Борис Філатов.
Міський голова закликав перебувати в безпечних місцях й чекати на офіційну інформацію від військової адміністрації.
Російську атаку на Дніпро прокоментував голова обласної ради.
Покидьки,
– наголосив Микола Лукашук.
У мережі пишуть про можливе влучання в один з найвідоміших готельно-ресторанних комплексів Bartolomeo.
Що відомо про наслідки атаки на Дніпро сьогодні
- О 22:34 голова Дніпропетровської ОВА повідомив про перших постраждалих внаслідок російської атаки. До лікарні доправили 4 поранених. Інформація буде оновлюватися, зазначив посадовець.
- Також Сергій Лисак розповів, що масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Також зайнялися також багатоповерхівка й приватні будинки.