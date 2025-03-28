Відійдіть від вікон і закінчуйте лити сльози за відомим рестораном, – мер Дніпра

Увечері 28 березня Росія вкотре атакувала ударними безпілотниками Дніпро. Спалахнула масштабна пожежа. Міський голова звернувся до жителів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бориса Філатова.

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Філатов про атаку на Дніпро 28 березня

Мер Дніпра звернувся до місцевих жителів. Закликав прибрати пальці з клавіатур, відійти від вікон.

Закінчуйте лити сльози за відомим дніпровським рестораном. Ну що ви за люди? Ну відверто… Це – війна. Жорстока та безжальна. Жоден ваш "постик" у соцмережах не допоможе,

– наголосив Борис Філатов.

Міський голова закликав перебувати в безпечних місцях й чекати на офіційну інформацію від військової адміністрації.

Російську атаку на Дніпро прокоментував голова обласної ради.

Покидьки,

– наголосив Микола Лукашук.

У мережі пишуть про можливе влучання в один з найвідоміших готельно-ресторанних комплексів Bartolomeo.

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