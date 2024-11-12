Чи відійдуть ЗСУ з Курахового: військовий експерт пояснив найбільшу складність

Російські окупанти не полишають спроб захопити Курахове Донецької області. Чи відійдуть ЗСУ з міста – на сьогодні важко сказати. Однак Курахове досить непогано обладнане у плані оборонних рубежів.

Головною проблемою буде виведення від Побєди на рубіж Курахове – Дачне, щоб вирівняти фронт та організувати там оборонні позиції. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

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Ситуація на Курахівському напрямку

Олег Жданов зазначив, що Курахівське водосховище та ріка Вовча грають на користь ЗСУ. Навіть руйнування Курахівської дамби теж може бути використано українськими військовими тим, що вони убезпечують себе з північного флангу на Курахівському напрямку та прикривають місто.

Що відбувається біля Курахового: дивіться на карті

Річ у тім, що якщо російські війська просунуться на півночі Курахівського напрямку, розлив води не дасть їм зайти у тил Курахового. На плацдармі у районі Побєди – найважча ситуація, тому що там треба виходити фактично під перехресним вогнем ворога.

А те, що вони просуваються на Богоявленці, то там ще є гряда панівних висот, у яку можуть впиратися російські війська. Ми можемо спробувати їх там зупинити, як це було вже неодноразово, використовуючи географію місцевості для зупинки ворога. Тоді їм треба буде переносити зусилля західніше, щоб вийти на Костянтинопіль,

– пояснив військовий експерт.

Північніше Курахівського водосховища ситуація дещо краща, ніж на півдні, тому що там менший плацдарм. Там українська армія на сьогодні фактично вирівняла лінію фронту. Там залишилося невеличке вклинення.

"Тому скільки протримається Курахове – на сьогодні сказати дуже важко. Саме Курахове досить непогано обладнане у плані оборонних рубежів. А головною проблемою буде виведення від Побєди на рубіж Курахове – Дачне, щоб вирівняти фронт та організувати там оборонні позиції", – сказав Жданов.

Виведення військ – це найскладніший маневр на полі бою, тому що треба вивести основні сили. Для цього треба організувати ар'єргард та ар'єргардні бої, які прикрили б виведення основних сил.