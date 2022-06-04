"Відкидають в 1990-ті": на Херсонщині досі немає українського зв'язку

Росіяни тримають у повній інформаційній блокаді мешканців Херсонщини. У тимчасово окупованому регіоні немає українського зв'язку вже 5 добу.

Про ситуацію зі зв'язком в регіоні розповів в ефірі національного телемарафону депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Про це повідомляє 24 канал.

Напередодні На Херсонщині запрацював український мобільний зв'язок та інтернет

Окупанти вимкнули живлення на підстанціях

Зв'язку українських операторів в області немає. 5 добу він повністю відсутній. Якщо вчора ще була надія на те, що все ж таки з'явиться зв'язок українських операторів і мобільний інтернет, то вже по обіді ця надія пропала,

– зазначив депутат.

Він розповів, що зранку 3 червня в Каховці з'являвся інтернет та мобільний зв'язок від "Київстару" та "Водафону". Окупаційна "влада" написала на своїх пропагандистських ресурсах про те, що зв'язок є і закликала людей перезавантажуватися.

Ймовірно, колаборанти зробили це навмисно. Адже згодом, коли зв'язок зник, вони заявили, що Україна, мовляв, відмовилася подавати сигнал. Насправді ж окупанти просто вимкнули живлення на всіх підстанціях області, зокрема і в Каховці.

Від російських sim-карток користі ніякої

Вже 5 день росіяни активно продають свої sim-картки. Ціна – 50 гривень. Херсонці стоять в черзі за ними, адже вони дають змогу подзвонити хоча б у швидку допомогу. На цьому користь від російських операторів закінчується. Адже ворожий оператор не дзвонить на українські номери, тому люди, які придбали російські картки, не можуть зв'язатися з родичами.

Наразі доступний стаціонарний інтернет від російських операторів. Херсонці почали його використовувати через VPN. По-іншому прочитати новини з українських ресурсів вони не можуть. Дізнавшись про це, росіяни почали блокувати VPN.

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Ось таке відкидання в минуле, в 1990-ті роки. Але тоді був хоча б стаціонарний зв'язок, а зараз на Херсонщині його немає,

– зазначив Хлань.

Чому окупанти блокують українських операторів

Росіяни вимкнули український зв'язок, коли наші Збройні Сили почали здобувати тактичні успіхи біля Миколаєва та Кривого Рогу, тобто недалеко від захопленого Херсону. Окупанти кажуть херсонцям, що про них забули й кинули. Вони хочуть, аби населення не знало про успіхи ЗСУ й те, що їх невдовзі звільнять.

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