Чи залишиться Молдова без електроенергії через зупинку транзиту російського газу

З 2025 року транзит російського газу до Молдови буде припинено, а в країні у грудні ввели надзвичайний стан. Оскільки Молдова отримує основну частину електроенергія від ДРЕС, яка потребує постачань газу, 24 Канал вирішив з'ясувати, чи може Молдова залишитись без електроенергії та що буде з тарифами у 2025 році.

"Газпром" припинить поставки газу до Молдови

Російська компанія "Газпром" нещодавно повідомила про зупинку транзиту газу до Молдови з 2025 року, пригадавши Кишиневу так званий борг за газ, який Республіка не визнає. Варто також зауважити, що таке рішення Кремля збігається із закінченням контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом".

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Це був єдиний шлях яким Росія могла транспортувати газ до Придністров'я, оскільки російська компанія так і не забронювала потужності через альтернативний Турецький потік.

Член наглядової ради АТ "Молдовагаз" Сергій Тофілат під час розмови з 24 Каналом зауважив, що у "Газпрому" з'явилося право розірвати договір в односторонньому порядку ще до 1 травня 2022 року, а вони використали його тільки зараз.

Прем'єр-міністр Молдови також заявив, що не визнає борг перед "Газпромом" за постачання газу й підкреслив, що Молдова може звернутися до міжнародного арбітражного суду.

Зверніть увагу! Більшу частину електроенергії Молдова отримує від ДРЕС котра знаходиться на окупованій частині Правобережжя Молдови – Придністров'ї. Теплова електростанція має можливість виробляти електроенергію з використанням природного газу. Тож зупинка транзиту створює логічне запитання: чи будуть в Молдові перебої з електроенергією?

Чи залишиться Молдова без світла

Ситуація у Придністров'ї

Аби з'ясувати, чи може Молдова мати перебої з електроенергією, Сергій Тофілат пропонує спочатку розглянути ситуацію в Придністровському регіоні, який існує виключно завдяки безкоштовному газу з Росії.

Сергій Тофілат Член наглядової ради АТ "Молдовагаз" Вони перепродують цей газ електроцентральній молдавській ДРЕС, яка виробляє електрику і продає її в Кишинів. Також продає газ металургійному заводу, ну і населення платить якісь копійки (тарифи за газ). Вся виручка йде в бюджет Придністровського регіону. Так формується третина їхнього бюджету. Звідси дешеві тарифи на газ, електроенергію у Придністров'ї.

Він додає, що якщо Придністров'я буде змушене купувати газ за ринковими цінами, то в регіоні настане колапс. Адже там немає ані ліцензії, ані грошей купувати газ і електроенергію за ринковими цінами. Відповідно тарифи зростуть у 10 разів.

"У них буде економічна криза, яка обернеться гуманітарною. Люди залишаться без газу посеред опалювального сезону. Вони місяць-два, якось протримаються, але в середньостроковій, довгостроковій перспективі їм не вижити без зовнішньої допомоги", – додає Тофілат.

Чому Молдова не залишиться без електроенергії

Що стосується Правого берега, то проблем з постачанням газу там немає, однак можуть бути деякі нюанси з електроенергією. Близько 80% Кишинів отримує від молдавської ДРЕС за ціною 66 доларів за мегават або ж 61 євро. Тож якщо країна перемикнутися на імпорт з Румунії, доведеться підвищити тариф у 2-3,5 раза, адже крім ціни електроенергії є ще й інші складові.

Це буде дуже боляче, близько 2,5-3% ВВП. Якщо уявімо, що економічне зростання має скласти 5%, то 3% з'їдає купівля електроенергії за дорожчою ціною. Окей, ми виживемо,

– резюмує член наглядової ради АТ "Молдовагаз".

"У високих тарифах на газ буде винний Путін"

Також, ведучи розмову про тарифи на електроенергію, котрі зростуть, Тофілат зауважує, що цю ситуацію створив Путін, коли розбомбив енергетику в Україні. Відтак Україна змушена імпортувати електроенергію з Румунії, Польщі тощо.

Відповідно Румунія не була до цього готова, ціни на енергетичній біржі підскочили й Румунія вже сама імпортує від своїх сусідів (Угорщини, Болгарії). Виходить у всьому Балканському регіоні від Греції до Австрії створився дефіцит.

Так само, щоб покривати такий великий попит – Румунія, наприклад, іноді імпортує по 2 тисячі мегаватів на годину. Так само лінії, які з'єднують балканські країни з континентальною Європою, мають обмежену пропускну здатність. Тому, наприклад, електрика в Греції дорожча, ніж у Німеччині,

– пояснює Сергій Тофілат.

Як функціонує енергетика Молдови

Разом з тим Сергій Тофілат зауважує, що Молдова має іншу проблему, адже лінія, яка з'єднує Молдову з Румунією, високовольтна.

"Вона заходить на півдні у Вулканештах і потім прямує в Придністровський регіон до молдовської ДРЕС, а далі звідти на Кишинів. Відповідно Тирасполь може спокійно споживати те, що ми купуємо в Румунії за дорогою ціною і ми нічого з цим не зможемо зробити. Треба буде це оплачувати. Довго вони це робити не зможуть, але головний біль вони створити можуть", – пояснює він.

Попри це Тафілат запевняє, що електроенергія буде навіть, якщо Придністров'я перекриє ці лінії, проте перебої в години пікового споживання все ж можуть бути. Аже вночі обсяг споживання електроенергії на рівні близько 500 тисяч кіловатів на годину, а в пікові години може доходить до близько 850-900 тисяч мегаватів.

Частину електрики Молдова виробляє на місці (Кишинів, Бєльці) – 250 тисяч мегаватів. Є ще відновлювальна енергетика, а решту країна буде брати в Румунії, на думку Тофілата.

Навіть якщо Придністров'я цю лінію перекриє, то Молдова залишить лінію до Вулканешт. У Вулканештах буде світло по високовольтній (400 тисяч кіловольтів), але буде відключена лінія від Вулканешт до молдовської ДРЕС.

Від Вулканешт до Кишинева йдуть 3 лінії середньої напруги – 110 тисяч кіловольтів, у них пропускна спроможність обмежена, і 1000 мегаватів по них не можливо пропустити. Максимум 50, ну 100 мегаватів по кожній лінії. І чим далі від джерела – тим гірше. Теж що і з водою в селі, якщо хтось живе на околиці села, то тиск у крані дуже слабкий й інколи води взагалі не вистачає – аналогічно і тут.

Ще 4 лінії теж середньої напруги вздовж кордону з Румунією по 50 тисяч мегаватів. Це ще плюс 200 тисяч мегаватів.

Тобто, в пікові моменти будемо відключати, ми протримаємося, витримаємо, а Придністровський регіон довго не протягне,

– резюмує Тофілат.

Матеріал створений за участю CFI, Agence française de développement médias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.