Відключення для 11 областей стануть жорсткішими: на 2 енергооб'єктах вийшло з ладу обладнання

На двох енергооб'єктах з ладу вийшло обладнання. Через це для 11 областей відключення стануть жорсткішими.

Мовиться про Центральний, Північний та Дніпропетровський регіони. Там з 08:00 до 22:00 будуть застосовувати чотири черги відключень.

Дивіться також Найгіршу ситуацію пережили: коли в українців буде більше електроенергії

У яких областях відключення стануть жорсткіші

В Укренерго повідомили, що посилені обмеження будуть застосовуватися у місті Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

В цих регіонах з 08:00 до 22:00 будуть застосовані чотири черги відключень. Посилення обмежень викликано аваріями на двох енергооб'єктах, там через аномальну спеку вийшло з ладу обладнання.

В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги,

– зауважили в Укренерго.

Зауважимо, що учора, 17 липня, в Енергоатомі повідомили, що з ремонту вийшов енергоблок-тисячник. У компанії зазначили, що повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить енергомережу України.