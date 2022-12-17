Енергосистема України оговтується після масованої атаки: де вимикатимуть світло 17 грудня

Українські енергетики, комунальники та ремонтні бригади роблять все для того, щоб повернути світло в домівках українців. Через масовані ракетні обстріли енергетичних об'єктів у багатьох регіонах України введені аварійні відключення світла.

16 грудня Росія 9 раз масовано обстріляла Україну, влучивши в енергетичні об'єкти у низці регіонів. Тож у багатьох областях введені не лише стабілізаційні відключення, а й аварійні та екстрені вимкнення електроенергії. Про це повідомляє 24 канал.

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Яка ситуація у Києві

У ДТЕК повідомили, що у Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють.

Відключення світла у Запоріжжі

Наразі у Запорізькій області працюють графіки стабілізаційних відключень, проте в обленерго попередили, що додатково в регіоні можуть і екстрено вимикати електроенергію. У випадку застосування аварійних та екстрених відключень про це повідомлять додатково.

Натомість подивитися свою групу відключення можна за посиланням.



Графік відключень у Запоріжжі 17 грудня / Обленерго

Яка ситуація у Дніпропетровській області

Нині в регіоні відбуваються екстрені відключення світла. У ДТЕК наголосили, що це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень поки що не діють, проте енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію

На Львівщині теж аварійні вимкнення

Через руйнування енергетичної інфраструктури на Львівщині введені дві черги погодинних вимкнень для споживачів – тобто світло вимикають за помаранчевими та білими клітинками у графіку згідно з групою, а також додатково застосовані аварійні вимкнення.

Аварійні вимкнення вводяться негайно за розпорядженням диспетчера "Укренерго", коли виникає дефіцит потужності в енергосистемі держави й триває до відповідного наступного розпорядження диспетчера "Укренерго". В такому випадку неможливо спрогнозувати тривалість відключення.

Дізнатись свою групу у графіку погодинного відключення можна за цим посиланням.

Яка ситуація у Полтавській області

У Полтавській області працюють графіки відключень. На 17 грудня НЕК "Укренерго" довело ліміт по потужності у Полтавській області: з 00:00 до 7:00 – 354 МВт, з 07:00 до 24:00 – 400 МВт. Для порівняння 17 грудня 2021 року максимальна потужність становила 884 МВт.

Наразі споживачів вимикають по одній черзі згідно з графіком погодинного відключення. Очікується, що друга черга, яка у даному графіку позначена у дужках, вимикатися не буде. Водночас енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.

На Одещині графіки не діють

Через чергову російську терористичну атаку 17 грудня в Одесі відбуваються аварійні відключення світла, а в області тривають екстрені відключення. Тож графіки погодинних відключень не діють.

Ситуація зі світлом на Буковині

Чернівціобленерго оприлюднило графік відключень в області на 17 грудня. У відомстві зауважили, що в умовах жорстких обмежень дозволеного навантаження для області, вкрай важко працювати за графіками стабілізаційних відключень і суворо їх дотримуватися. Залежно від обставин відключення можуть відхилятися на 20 – 40 хвилин від години, зазначеної у графіку.

Крім цього, у випадку різкого непрогнозованого збільшення навантаження на мережі диспетчер зобов'язаний негайно вжити заходів, щоб його знизити й застосувати аварійне відключення. Тож, щоб цього уникнути, необхідно економити електроенергію.



Графік відключень світла на Буковині 17 грудня / Обленерго

У Сумській області людей закликали знизити споживання електроенергії

У Сумській області повинні були повернути погодинні вимкнення світла в режимі +4/-2 для трьох черг (з 08:00). Але через перевищення лімітів споживання енергетикам довелось ввести аварійні вимкнення, є загроза повернення до погодинних відключень (ГПВ) у режимі +2/-4 годин.

Зранку ліміти споживання електроенергії були перевищені у півтора раза, людей закликають терміново зменшити споживання електроенергії.



Запланований графік відключень у Сумській області / Обленерго

На Волині працюють графіки відключень

У Волинській області працюють графіки відключень, актуальний розклад можна подивитися за посиланням. Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами "Волиньобленерго".

Проте в обленерго зауважили, що через російські атаки на енергетичні об'єкти на Волині, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності. Тож у випадку перевищення ліміту споживання електричної енергії на область, її можуть вимкнути для того, щоб збалансувати енергосистему.

У Рівному збалансували роботу енергосистеми

Енергетикам ПрАТ "Рівнеобленерго" вдалося збалансувати роботу енергосистеми Рівненської області й не допустити більш тривалих перерв у електропостачанні, аніж передбачено графіком планових відключень. Наразі ситуація під контролем.

Актуальні графіки відключень електроенергії у суботу, 17 грудня:

На Вінниччині теж працюють графіки

В обленерго опублікували графік погодинних відключень електроенергії на сьогодні:

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

У випадку невідповідності годин відключень згідно з графіком споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго" – в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.