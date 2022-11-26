Зеленський попередив українців про можливі відключення електроенергії

Ремонтні бригади працюють над тим, щоб було більше можливостей генерувати та постачати електроенергію. Ситуація порівняно з учора покращилась, проте досі є великий дефіцит.

Цієї доби енергетики продовжили відновлювати систему і є вже більше можливостей генерувати та постачати електрику. Але цього ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним. Про це під час звернення 26 листопада повідомив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Скільки абонентів зараз відключені від електроенергії

Зеленський розповів, що станом на ранок 26 листопада вже вдвічі менше абонентів, ніж ввечері 25 листопада, були відключені від електрики. Проте в 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів в кожному з регіонів.

Тож українців, у яких є або з'явилось світло, глава держави закликав максимально економити.

Якщо ввечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитись. Це ще раз говорить про те, наскільки важливо зараз берегти електроенергію і споживати її раціонально,

– наголосив президент.

Яка ситуація з електроенергією в Україні зараз

В Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія. А найбільша у Європі АЕС, Запорізька, залишається окупованою.

Виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті.

Генерація продовжує нарощувати потужність. У ДТЕК сподіваються, що до графіків відключень, які діяли до останньої масованої атаки 23 листопада, можна буде повернутись у понеділок 28 листопада.

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