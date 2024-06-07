Наскільки сильним зараз є дефіцит електроенергії та що буде з відключеннями: пояснення Міненерго

В Україні складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли останні декілька місяців. Українська енергетика втратила понад 9 гігават потужностей, що викликало дефіцит електроенергії.

Наразі цей дефіцит, на жаль, зберігається, і тому Україна має певні мережеві обмеження щодо передачі електроенергії. Про це в етері телемарафону розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник, передає 24 Канал.

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Україна покриває споживання завдяки власній генерації та імпорту

Микола Колісник розповів, що наразі Україна покриває споживання завдяки власній генерації та імпорту.

Ми сьогодні маємо міждержавні перетини з п'ятьма країнами. Ведуться перемовини щодо збільшення потужності від 1,7 до 2 гігават. Надіємося, це буде допомогою,

– сказав він.

Наразі також вирішується питання щодо збільшення генерації відновленням тих об'єктів, які можливо відновити, але "це все час".

Колісник додав, що зараз активно залучається обладнання для проведення оперативних ремонтів. Зокрема, це реалізовується через платформу "Фонд відновлення енергетики", що була ініційована міністром енергетики Германом Галущенком та віцепрезиденткою Євросоюзу Кадрі Сімсон.

"Це ефективна платформа, яка вже дала змогу залучити 492 мільйони євро", – зауважив Колісник. Йдеться, зокрема, про фінансову допомогу, обладнання та установки, які надаються на запити енергокомпаній для того, щоб вони могли швидко виконувати плани ремонтних кампанії.

Саме це і є запорукою максимальної стабілізації роботи енергосистеми,

– сказав заступник міністра енергетики.

Водночас він додав, що ситуація наразі не проста, але при цьому є "розуміння, які проєкти та які заходи здійснити для того, щоб відновити енергосистему". Проте навіть при усіх заходах відновлення енергетики залишається ризик повторних російських обстрілів об'єктів генерації.

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