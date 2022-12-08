Енергосистема України зазнала атак понад 1 000 ракет та снарядів, – голова "Укренерго"
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Росіяни випустили по енергооб'єктах України понад 1 000 ракет та снарядів. І хоч енергосистемі України завдано великих збитків, вона зберігає свою цілісність.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що атаки, які Росія завдала по енергосистемі України, є найбільшим ударом для електромереж, які коли-небудь бачила людство.
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Наслідки руйнувань українських електромереж
Російський агресор випустив по енергооб'єктах України понад 1 000 ракет та снарядів, але вона ще зберігає свою цілісність.
Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1 000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, у тому числі по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої збитки Україні та нашій системі,
– сказав Кудрицький.
Україна відчуває великий дефіцит генеруючих потужностей. Дефіцит електроенергії в системі досить серйозний. Кудрицький пояснив, що особливо він відчутний у перші 4 дні після масованих атак, поки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію. Але навіть після відновлення енергосистема не може повністю забезпечити потреби України в електроенергії, із чим пов'язані відключення від мережі не лише побутових споживачів, а й бізнесу.
Як "Укренерго" намагається зберігати світло попри удари
Наразі основна мета "Укренерго" – збереження системи інтегрованої протягом цієї зими в умовах подальших атак ворога, для чого розробили певний план. Одним з важливих елементів є забезпечення обладнання, необхідного для відновлення життєздатності системи.
У світі немає великого запасу складного електричного обладнання. Ми шукаємо різні типи обладнання по всьому світу, на кожному континенті, і ми ведемо переговори з сотнями компаній по всьому світу, щоб якнайшвидше нам було доставлено все, що є,
– сказав глава компанії.
Він додав, що процес закупівлі обладнання потребує фінансування. Другим важливий елемент плану збереження енергозабезпечення країни – створення фінансового механізму, який дає змогу імпортувати електроенергію з Євросоюзу.
Ми маємо отримати вигоду з того, що ми пов'язані з енергосистемою Європи, і використовувати ці інструменти, щоб частково полегшити життя нашим знеструмленим споживачам, скоротити наш дефіцит за рахунок імпорту. Але через різницю цін на електроенергію в Україні та Європі необхідно розробити спеціальний механізм, щоб бути готовими купувати електроенергії за європейськими цінами,
– пояснив голова "Укренерго".
Він наголосив, що система України все ще працює, інтегрована, не розвалилася і не роз'єднана. У компанії роблять все, щоб підтримувати працездатність системи. Наразі головна мета працівників компанії – переконатися, що в країні працюють критична інфраструктура, системи теплопостачання, мобільний зв'язок, та інтернет.
Де зігрітися та підзарядитися, якщо немає світла
- Наразі по всій Україні працюють "Пункти незламності" – там тепло і є електроенергія, щоб зарядити гаджети.
- Ці пункти обладнані генераторами, обігрівачами та інтернетом. Також там є кава, чай, вода, аптечки та місця для відпочинку. Прийти у "Пункт незламності" може кожен, хто цього потребує.
- Щоб знайти найближчий такий пункт, потрібно скористатися інтерактивною картою. Передивіться її зараз та випишіть найзручніші для вас адреси, щоб знати, куди йти, якщо не буде світла і зв'язку.