Мешканців Черкас закликали бути вдома: скоро почнеться відновлення газопостачання
- 28 квітня через атаку дронами на Черкащині виникли пошкодження газової інфраструктури, близько 117 тисяч споживачів залишилися без газу.
- 29 квітня з 10:00 газопостачання почнуть відновлювати, мешканців просять залишатися вдома для співпраці з бригадами газової служби.
28 квітня через атаку дронами на Черкащині виникли пошкодження об'єкта газової інфраструктури, через це близько 117 тисяч споживачів залишилися без газу. Увечері вдалося відновити подачу газу для населення.
29 квітня з 10:00 споживачів, які лишилися без газопостачання, почнуть підключати. Про це повідомив у прямому ефірі на фейсбуці міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, передає 24 Канал.
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Що відомо
Бондаренко попросив містян, в яких немає газу, залишатися вдома і співпрацювати з бригадами газової служби.
Працівники "Черкасигаз" будуть на місці і робитимуть все можливе, щоб сьогодні завершити повністю включення у ваших оселях і забезпечити подачу блакитного палива. Ваша справа – тільки бути вдома і надавати доступ до газових приладів працівникам,
– пояснив мер.
Нагадаємо, що вранці Черкащина зазнала масованого удару дронами. З два десятки "Шахедів" атакували регіон. Було влучання в газотранспортну мережу. Без газу залишилися близько 117 тисяч споживачів і приблизно 430 підприємств, серед яких великі об'єкти, як "Азот", ТЕЦ, Черкасихліб, Черкаситеплокомуненерго.
За оцінками влади, відновлення газопостачання може зайняти від двох до трьох діб.
До слова, станом на 19:00, газопостачання для населення Черкас почали подавати.