Це бізнес, – у ЦПД пояснили, чому Трамп ніколи не вимкне в Україні Starlink
- Глава ЦПД Коваленко вважає, що заяви про відключення Starlink є переважно блефом.
- Послуги Starlink оплачуються військовими, волонтерськими фондами та іноземною допомогою, а тому відключення буде невигідним через бізнес-інтереси Маска.
Нещодавно у США з'явилися погрози відключити Україні системи Starlink. На це відреагував глава Центру протидії дезінформації.
Він у першу чергу наголосив, що це бізнес, а тому Трамп ніколи цього не зробить. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Коваленка.
Дивіться також Якби Маск відключив Україні Starlink: полковник запасу відповів, чи посипався б фронт
США оплатили незначну частину Starlink
Мільярдер Ілон Маск заявив, що увесь фронт в Україні "завалиться", якщо він відключить Starlink. Хоча згодом він поспішив зробити іншу заяву – що не робитиме цього, навіть якщо не погоджується з політикою Києва.
"Старлінки" ніхто відключати не буде попри різні заяви Маска та різні інші такі речі, що фронт обвалиться. Він не обвалиться,
– наголосив Коваленко.
За його словами, ще у 2022 – 2023 роках залежність від цих систем була значно більша, а зараз є альтернативи, але "складності будуть, безперечно", якщо це все ж коли-небудь станеться.
"Ну треба розуміти, що за гроші США, за гроші Держдепу, за гроші USAID … оплачено було не всі "старлінки"", – зауважив також глава ЦПД.
Найчастіше послуги Starlink оплачували самі ж військові зі своїх зарплат. Також на це спрямовувалися кошти з волонтерських фондів та іноземна допомога з Європи. До прикладу, значну кількість Starlink оплачує Польща.
Відповідно просто взяти вимкнути все не вийде, оскільки просто злетять контракти в Маска. А це – бізнес,
– наголосив Коваленко.
Тож, за його словами, усе сказане щодо відключення цих систем наразі переважно блеф.