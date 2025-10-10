Масований удар по енергетиці: у яких областях зараз найскладніша ситуація зі світлом
- Російські атаки пошкодили енергетичні об'єкти в Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях, що спричинило знеструмлення споживачів.
- Для стабілізації ситуації запроваджено аварійні відключення в постраждалих регіонах; українців закликали до ощадливого енергоспоживання.
В ніч на 10 жовтня росіяни масовано атакували енергосистему України ракетами та безпілотниками. Наразі найскладнішою ситуація залишається в Києва та 5 областях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Читайте також Комбінована атака, удари по енергетиці, сотні дронів і десятки ракет: деталі терору по Україні
Що відбувається в енергосистемі України?
Внаслідок масштабної атаки пошкодження енергетичних об'єктів фіксують у кількох областях: це спричинило знеструмлення значної кількості споживачів.
Найскладнішою є ситуація у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях,
– йдеться в повідомленні.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині цих регіонів, а також у Запорізькій і Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення.
Через наслідки попередніх ворожих обстрілів на Чернігівщині також діє графік погодинних відключень обсягом однієї черги.
В Укренерго наголосили, що наразі енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.
Українців також закликали до ощадливого енергоспоживання: не варто вмикати кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби.
Які наслідки атаки в областях?
У Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені газові об'єкти. Місцевих жителів закликали мінімально використовувати газові прилади до завершення аварійних робіт.
Внаслідок атаки понад 5800 житлових будинків (багатоквартирні, приватні) у Києві залишилися без світла. Крім того, на Лівому березі міста важкою залишається ситуація і з водопостачанням.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури.