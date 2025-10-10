В ніч на 10 жовтня росіяни масовано атакували енергосистему України ракетами та безпілотниками. Наразі найскладнішою ситуація залишається в Києва та 5 областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Що відбувається в енергосистемі України?

Внаслідок масштабної атаки пошкодження енергетичних об'єктів фіксують у кількох областях: це спричинило знеструмлення значної кількості споживачів.

Найскладнішою є ситуація у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях,

– йдеться в повідомленні.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині цих регіонів, а також у Запорізькій і Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення.

Через наслідки попередніх ворожих обстрілів на Чернігівщині також діє графік погодинних відключень обсягом однієї черги.

В Укренерго наголосили, що наразі енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак.

Українців також закликали до ощадливого енергоспоживання: не варто вмикати кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби.

Які наслідки атаки в областях?