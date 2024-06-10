Завтра в усіх областях діятимуть графіки: коли вимикатимуть світло

Вже завтра, 11 червня, по всій території України знову вимикатимуть світло. В Укренерго розповіли, як діятимуть обмеження для споживачів.

Зауважимо, що сьогодні, 10 червня, по території всієї країни також запровадили графіки погодинних відключень. Водночас для об'єктів критичної інфраструктури електропостачання забезпечують безперебійно.

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Коли вимикатимуть світло завтра

За даними Укренерго, станом на цю хвилину аварійні відключення у Харкові, про які повідомлялося раніше, було скасовано. Водночас в усіх областях з 16:00 до 22:00 діють графіки погодинних відключень.

Зокрема, у компанії розповіли про ситуацію зі світлом на завтра, 11 червня. Так, у вівторок по всій Україні будуть знову застосовані графіки погодинних відключень.

Зазначається, що обмеження триватимуть в період з 14:00 до 19:00.

Відключення світла протягом 11 червня / Фото Укренерго

Детальніше про аварійні відключення у Харкові

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Як пояснили у компанії, до аварійних відключень у місті спричинили технічні ускладнення у магістральній мережі. Зазначалося, що в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури також можливі перерви.

"Обсяг аварійних відключень незначний", – запевнили в Укренерго. Однак вже незабаром з'явилася інформація про те, що аварійні відключення у місті було скасовано.

Яка наразі ситуація в енергосистемі України