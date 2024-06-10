Завтра в усіх областях діятимуть графіки: коли вимикатимуть світло
Джерело:Укренерго
Вже завтра, 11 червня, по всій території України знову вимикатимуть світло. В Укренерго розповіли, як діятимуть обмеження для споживачів.
Зауважимо, що сьогодні, 10 червня, по території всієї країни також запровадили графіки погодинних відключень. Водночас для об'єктів критичної інфраструктури електропостачання забезпечують безперебійно.
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Коли вимикатимуть світло завтра
За даними Укренерго, станом на цю хвилину аварійні відключення у Харкові, про які повідомлялося раніше, було скасовано. Водночас в усіх областях з 16:00 до 22:00 діють графіки погодинних відключень.
Зокрема, у компанії розповіли про ситуацію зі світлом на завтра, 11 червня. Так, у вівторок по всій Україні будуть знову застосовані графіки погодинних відключень.
Зазначається, що обмеження триватимуть в період з 14:00 до 19:00.
Детальніше про аварійні відключення у Харкові
Як пояснили у компанії, до аварійних відключень у місті спричинили технічні ускладнення у магістральній мережі. Зазначалося, що в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури також можливі перерви.
"Обсяг аварійних відключень незначний", – запевнили в Укренерго. Однак вже незабаром з'явилася інформація про те, що аварійні відключення у місті було скасовано.
Яка наразі ситуація в енергосистемі України
- В Україні складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли останні декілька місяців. Наша енергетика втратила понад 9 гігаватів потужностей, що спричинило дефіцит електроенергії. Наразі цей дефіцит, на жаль, зберігається, і тому Україна має певні мережеві обмеження щодо передачі електроенергії.
- За час повномасштабної війни Росія знищила більш як половину потужностей України. За понад 2 роки обсяги генерації впали до менш як 20 гігаватів. До повномасштабного вторгнення Росії Україна мала потужності в розмірі близько 55 гігаватів. Це один з найбільших показників Європи.
- Водночас Укренерго не передбачає можливість будь-якої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів. Не варто плутати блекаут з контрольованими відключеннями.