Наступний тиждень буде складним, Україну чекає нове випробування спекою, – Укренерго

В Укренерго розповіли, що з 19 серпня в Україні діятимуть графіки відключення світла. Адже в енергосистемі виник дефіцит.

Світло вимикатимуть через те, що споживання зростає під час спеки. Зокрема, 19 серпня світло вимикатимуть з 17:00 по 21:00, пише 24 Канал.

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Якої ситуації зі світлом чекати

Наступний тиждень для української енергосистеми буде досить складним і нас чекає нове випробування спекою. Дефіцит може повернутися і, відтак, – ощадливе споживання буде надзвичайно важливим, щоб пройти цей період з якомога меншим дискомфортом для всіх нас, для всіх споживачів,

– заявив глава Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, навантаження не енергосистему буде найбільше протягом понеділка – п'ятниці.

"На відміну від цього тижня, коли Укренерго фіксував дефіцит лише увечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися протягом всієї доби", – пояснив Кудрицький.

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За його словами, в Укренерго очікують, що спадання спеки зменшить споживання та дефіцит. Також наприкінці серпня в роботу залучать додаткові енергогенерувальні потужності. Це виведе на ситуацію, яка є зараз – тобто ситуацію, яка дозволяє уникати відключення споживачів.