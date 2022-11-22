В Україні діятимуть планові відключення: де не буде світла 22 листопада

Енергосистема України дуже пошкоджена внаслідок ракетних ударів. Тому 22 листопада в усіх регіонах діятимуть планові відключення.

Водночас аварійних відключень поки не прогнозують. Детальніше про те, де не буде світла 22 листопада – читайте у матеріалі 24 каналу.

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В Україні діятимуть планові відключення

22 листопада з 0:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність. Зауважимо, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Що буде зі світлом на Львівщині

З 0:00 до 24:00 у всіх регіонах України, зокрема й на Львівщині, будуть застосовані планові відключення.

На Волині запроваджують погодинні відключення

Укренерго запроваджує у Волинській області погодинні відключення електроенергії 22 листопада. Ознайомитись із графіком можна на вебсайті "Волиньобленерго" за посиланням.

Графік погодинного відключення хоч і є плановим, однак застосовується він у зв’язку із ненормальним режимом роботи енергосистеми України, тому вказані у ньому години можуть змінюватись.

На Черкащині відключать електроенергію

22 листопада з 0:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень. З графіками можна ознайомитися за посиланням. Такі дії допоможуть профільним службам якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів.

На Сумщині діятимуть планові відключення світла

22 листопада в Сумах та області будуть застосовані планові (погодинні) відключення.

З 0:00 до 24:00 в Сумах діятимуть графіки 2 через 6 годин (-2/+6).

З 6:00 до 22:00 по області – 2 через 2 години.

Зауважимо, що додаткові аварійні вимкнення не прогнозуються.

Рівненщина буде без електрики

З’явився оновлений графік відключень електропостачання на Рівненщині 22 листопада.

місто Рівне – тут .

. Рівненська область – тут.

Зверніть увагу, що це графік планових обмежень постачання електричної енергії. Він може змінюватись у разі застосування аварійних або екстрених відключень.

У Києві – стабілізаційні відключення світла

За розпорядженням Укренерго, 22 листопада будуть відбуватися стабілізаційні відключення світла згідно з графіком.

Однак пошкодження енергетичної інфраструктури значні. Тому можливі екстрені відключення поза графіками, якщо в Укренерго буде необхідність додатково збалансувати енергосистему. Про них повідомлять додатково.

На Прикарпатті вводять погодинні вимкнення світла

Графік погодинних вимкнень електроенергії на Прикарпатті на 22 листопада:

З 7:00 до 8:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги повністю.

З 8:00 до 10:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги повністю.

З 10:00 до 12:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги повністю.

З 12:00 до 14:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги повністю.

З 14:00 до 16:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги повністю.

З 16:00 до 18:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги повністю.

З 18:00 до 20:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІІ черги повністю.

З 20:00 до 22:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів І черги повністю.

З 22:00 до 23:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги Долинської, Коломийської, Косівської, Лисецької, Надвірнянської СЕЕМ.

З 23:00 до 24:00 електропостачання буде відсутнє для споживачів ІІ черги Рогатинської, Рожнятівської, Снятинської, Верховинської СЕЕМ.

Дізнатись, до якої черги ви належите, можна на сайті Прикарпатттяобленерго.

Полтавщина залишиться без світла

Графік погодинних відключень у Полтавській області 22 листопада:

Перша черга:

0:00 – 2:00

6:00 – 8:00

12:00 – 14:00

18:00 – 20:00

Друга черга:

2:00 – 4:00

8:00 – 10:00

14:00 – 16:00

20:00 – 22:00

Третя черга:

4:00 – 6:00

10:00 – 12:00

16:00 – 18:00

22:00 – 24:00

Чернівецька область з оновленим графіком вимкнень

Оновлений графік відключень електропостачання у Чернівецькій області 22 листопада можна подивитися за посиланням.

На Одещині вводять екстрені відключення світла

Електроенергія може бути відсутня також і з інших причин, наприклад через аварійні ситуації, ремонт в мережах або несправну проводку в оселі.

В Одеській області 22 листопада триватимуть екстрені відключення електроенергії. Відповідна інформація з'явилася на сайті ДТЕК Одеські електромережі. Графіки, складені для стабілізаційних відключень, наразі не діють.

Нагадаємо, раніше заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що виїжджати з України у разі блекауту не потрібно.

Через негоду на Київщині проблеми зі світлом

У Київській ОВА повідомили, що на Київщині через значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу упродовж 21 – 22 листопада відбулися аварійні відключення електроенергії. Бригади ДТЕК продовжують ліквідацію наслідків негоди.

Фахівці вже повернули світло у 39 населених пунктів, що були знеструмлені повністю, та 66 – частково.

Станом на 9 ранку 22 листопада повністю знеструмленими залишаються 57 населених пунктів та 102 – частково. Через пориви вітру повністю знеструмлені 60 ліній електропередачі 6 – 10 кВ та 26 – частково, 1 400 трансформаторних підстанцій.

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Крім аварійних, наразі в області за розпорядженням Укренерго застосовуються стабілізаційні відключення світла згідно з графіком на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.