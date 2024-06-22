Тільки протягом 4 годин: як завтра відключатимуть світло в Україні

У неділю, 23 червня, в Україні також діятимуть графіки погодинних відключень. Однак, світло планують виключати лише упродовж кількох годин.

Так, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері. Зокрема, з 19:00 до 23:00.

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Відключення світла 23 червня

Графіки погодинних відключень будуть діяти з 19 до 23, повідомили в обленерго. Додали, що причина – зниження споживання у вихідний день.

Також зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Додамо, у ДТЕК також писали, що 23 червня графіки відключень будуть застосовуватись з 19:00 до 23:00.

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