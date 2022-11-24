Графіки світла на сьогодні: де в Україні будуть планові та аварійні відключення

Станом на сьогодні в Україні все ще складна ситуація із енергозабезпеченням. Відтак, у низці регіонів можуть екстрено вимикати світло. Детальніше про те, де не буде світла 24 листопада – читайте у матеріалі 24 каналу.

Увага 70% Києва все ще без світла, водопостачання частково відновили

Очільник ОВА Миколаєва Віталій Кім звернувся до мешканців всієї країни із закликом використовувати якнайменше електроенергії сьогодні. Це допоможе відновити світло у інших споживачів.

Будь ласка, максимум економії електрики! З ранку росте споживання (що логічно), не вистачає потужності в системі під'єднати наступних споживачів,

– зазначив Кім.

Віталій Кім наголосив, що" енергетична система України єдина, як і ми"!

"Якщо ти вимкнув десь пару непотрібних лампочок, це дуже важливо", – додав Кім.

На Волині до мережі підключено всього 9% споживачів

У Волинській військовій адміністрації повідомили, що на ранок в області до електропостачання підключено 9% споживачів. Передусім відновлено світло на об'єктах критичної інфраструктури: лікарнях, каналізаційно-насосних станціях і водозаборах.

Відновлено електропостачання частини базових веж мобільного зв'язку, що дало можливість відновити покриття на території області,

– зазначив керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Він наголосив, що пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури у Волинській області немає. Однак, головна проблема зараз – це відсутність достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій для видачі потужностей через підстанцію Укренерго.

"В області гострий дефіцит потужностей. Виділено близько 60 мегавольтів потужностей, при потребі за нормальних умов – 350. Цього достатньо виключно для найважливіших об'єктів критичної інфраструктури", – наголосив Юрій Погуляйко.

Відтак, можливості стабільної подачі електроенергії населенню при такому ліміті – немає. Начальник ОВА додав, що енергетики працюють, аби відновити потужність енергосистеми якнайшвидше.

У Львові запроваджують погодинні відключення

У разі стабілізації ситуації з 25 листопада у Львівській області можливе введення графіку погодинних відключень, який діятиме в оновленому форматі.

Тривалість орієнтовної відсутності електроенергії у графіку не змінилась – чотири години двічі на добу, але змінились терміни виключення та включення на одну годину. Наприклад, якщо раніше період вимкнень був з 4 до 8 години ранку, то тепер з 5 до 9 години.

Повний оновлений цілодобовий графік погодинних відключень:

• з 1 до 5 год.;

• з 5 до 9 год.;

• з 9 до 13 год.;

• з 13 до 17 год.;

• з 17 до 21 год.;

• з 21 до 1 год.

Ознайомитись з графіком для кожної з груп споживачів за днями тижня можна за посиланням.

Вказаний час відключень може збільшуватись на одну годину, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.

Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

В Києві аварійні відключення

Станом на 8 ранку у Києві 70% міста все ще без світла. У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що в регіоні застосовано екстрені відключення світла.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Зазначають, що енергетики та інші екстрені служби роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Щоб перевірити поточні відключення за адресою, перейдіть за посиланням.

Яка ситуація зі світлом у Рівному

Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що через обмеження споживання електроенергії тролейбуси курсувати по місту сьогодні не будуть.

Він навів дані ТзОВ "Рівнетеплоенерго", згідно з якими уже включено 26 котельні. Натомість не включено котельні на вул.: Олексинська, 31-а; Біла, 35-а; Чорновола, 99-д.

Школи, садочки та позашкільна освіта, сьогодні і завтра на вимушених канікулах. Рівняни! Терпіння, витривалість, незламність є запорукою нашої перемоги! Тримаймо стрій,

– зазначив Олександр Третяк.

Зверніть увагу! За даними АТ "Рівнеобленерго", через перенавантаження у електромережі терміново розпочато відключення споживачів від енергопостачання.

Відповідно стабілізаційні графіки відключень на Рівненщині не діятимуть.

Очільник області пояснив, що обмеження постачання електроенергії відбуватимуться за командою Укренерго у випадку необхідності зменшення навантаження в мережах.

Станом на 08:50 ранку 24 листопада на Рівненщині вдалося відновити електропостачання для 70% споживачів області.

На Буковині теж ввели екстрені відключення

Чернівецька ОВА повідомила, що у місті не працює електротранспорт. Наразі заживлено усі об’єкти критичної інфраструктури.

За розпорядженням НЕК Укренерго у Чернівецькій області застосовують аварійні та екстрені відключення.

Сьогодні Буковина несе навантаження 90 МВт, а це лише 30% від потреби краю. Тому чимало абонентів області будуть відключені,

– йдеться у повідомленні Чернівціобленерго.

Зазначають, що такі заходи – необхідний крок, щоб захистити електромережі від додаткових технологічних аварій та підтримати роботу енергосистеми країни.

Графік відключення світла у Полтаві

Як повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін, в області запроваджені погодинні відключення, але по дві черги відразу. Тобто одна – зі світлом, дві – тимчасово без. Дві години – зі світлом. Чотири – без.

Із 18:00 включили 2-гу чергу, 1-ша та 3-тя відключені. Із 20:00 ввімкнуть 3-тю чергу, а 1-ша та 2-га будуть відключені.

Регіон поділено на три черги, до якої відноситесь ви, можна перевірити за посиланням.

Перша черга:

02:00 — 04:00

08:00 — 10:00

14:00 — 16:00

20:00 — 22:00

Друга черга:

04:00 — 06:00

10:00 — 12:00

16:00 — 18:00

22:00 — 24:00

Третя черга:

00:00 — 02:00

06:00 — 08:00

12:00 — 14:00

18:00 — 20:00

За словами Луніна, централізоване водопостачання відновлюється. Наразі половина абонентів на Полтавщині – з водою, в обласному центрі – 75%. Опалення також запускається, починають працювати котельні. Загалом по області запустилися 45% котелень.

На Запоріжжі змінили графік відключень

У Запоріжжяобленерго повідомили, що за терміновим розпорядженням Укренерго та з метою стабілізації стану єдиної енергосистеми в області 24 листопада введено графіки стабілізаційних погодинних відключень електроенергії.

О 09:00 відключається Перша черга, за нею – Друга, далі – Третя.

Графік відключень світла на Запоріжжі / Графік Запоріжжяобленерго

Важливо! Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години з урахуванням часу, необхідного на здійснення перемикання.

Відключення для Першої – Третьої черг повторюватимуться протягом дня. У випадку скасування дії графіків або змін у графіках буде повідомлено додатково.

Увага – зміни у графіку! Станом на 9:10 на Запоріжжі вимушено змінили графік погодинних стабілізаційних відключень на сьогодні.

Щойно наша область отримала завдання терміново зменшити обсяги споживання електроенергії, тому ПАТ "Запоріжжяобленерго" терміново переглядає укладені зранку графіки погодинних відключень,

– йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці розробляють нову схему відключень на сьогодні. Щойно цей процес буде завершений, будуть оприлюднені нові графіки.

Втім, у компанії попередити, що відключення споживачів Першої черги розпочнуться раніше запланованого часу (09:00). Згодом повідомили, що разом із ними доведеться погашати й Другу чергу.

Як пізніше повідомили в ОВА, о 18:00 розпочалось підключення споживачів Першої черги та погашення Другої черги. Орієнтовна тривалість відключення – 3 години.

Вмикати Другу чергу почнуть о 21:00.

Якщо ситуація в енергосистемі не зазнає суттєвих змін, наступне стабілізаційне відключення заплановано на завтра – із 07:00 почнеться відключення споживачів Третьої черги.

Деталі вимкнень електроенергії на Сумщині

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що через нестабільну роботу енергосистеми, яка постраждала від російських атак, у Сумах та області з 10:00 застосовані погодинні відключення.

В Сумах 4 черги за графіком 2 через 6 годин (-2/+6).

По області 2 черги за графіком 2 через 4 години.

У Дніпрі та Одесі ввели аварійні відключення

У випадку екстрених ситуацій у Сумах та області можливе застосування графіку 2/2. Аварійні виключення теж можуть бути.

ДТЕК Дніпровські електромережі попередили жителів області про аварійні відключення світла у регіоні. Те ж саме повідомлення опублікували й ДТЕК Одещини. Громадян закликали до єдності та розуміння. Енергетики роблять усе можливе для швидкого відновлення електроенергії.

Щоб перевірити поточну ситуацію за адресою у Дніпрі – натисніть тут.

Щоб перевірити ситуацію із відключеннями за адресою в Одесі – натисніть тут.

Зміни у графіку відключень світла на Прикарпатті

На Прикарпатті сьогодні, 24 листопада, внесли зміни до годин графіку вимкнень електроенергії. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Також жителів області попередили, що ситуація в енергосистемі непрогнозована, тому тривалості вимкнень та черговість можуть змінюватись упродовж доби.

Вимкнення електропостачання для І черги Графіків погодинних вимкнень орієнтовно відбуватиметься:

з 06:00 до 10:00

з 12:00 до 16:00

з 18:00 до 22:00

Вимкнення електропостачання для ІІ черги Графіків погодинних вимкнень орієнтовно відбуватиметься:

з 08:00 до 12:00

з 14:00 до 18:00

з 20:00 до 24:00

Вимкнення електропостачання для ІІІ черги Графіків погодинних вимкнень орієнтовно відбуватиметься:

з 04:00 до 08:00

з 10:00 до 14:00

з 16:00 до 20:00

з 22:00 до 24:00

На Черкащині відновлювані роботи тривають

Ігор Табурець – начальник військової ОВА області повідомив, що більшість споживачів Черкащини з електрикою. Складною ситуація поки лишається в Умані та районі, а також Чигирині.

Із 19:00 у Черкаській області будуть застосовані "жовті" графіки аварійних відключень. Черги відключень можна переглянути за посиланням.

Вінниця досі без світла

Графіки з відключенням електроенергії в області скасували. За інформацією АТ "Вінницяобленерго" до кінця доби більшість споживачів Вінниці та області, окрім об’єктів критичної інфраструктури і транспорту, відключили від електромережі.

На Донеччині екстрені відключення

На Донеччині 24 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

На Закарпатті діють планові та аварійні відключення

24 листопада в Закарпатській області, крім аварійних та погодинних відключень електроенергії, застосовано також І чергу Спеціального графіка аварійних відключень.

В Закарпатській ОВА зазначили, що аварійні обмеження стосуються Тячівщини та Рахівщини, які вночі за окремим розпорядженням НЕК "Укренерго" були повністю знеживлені.

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