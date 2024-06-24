Відключення світла 25 червня: коли не буде електроенергії

У вівторок 25 червня графіки відключень електроенергії будуть застосовуватись протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Коли 25 червня будуть відключення світла

Завтра, 25 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00,

– йдеться в повідомленні Укренерго.

У відомстві також додали, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00



Основною причиною в Укренерго назвали – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.



Водночас там додали, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.



