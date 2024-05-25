В Укренерго повідомили, чи будуть відключення світла 26 травня

Через дефіцит в енергосистемі в Україні почали діяти графіки відключення світла. Відключення заплановані на вечір 25 травня, та чи заплановані обмеження у неділю, 26 травня, відповіли в Укренерго.

До слова, обмеження для споживачів увечері 25 травня діятимуть з 20:00 до 24:00. Втім, відключати світло не будуть для об'єктів критичної інфраструктури.

Важливо Україна веде перемовини з ЄС, щоб побороти дефіцит електроенергії

Чи вимикатимуть світло 26 травня

Як повідомили в Укренерго, 26 травня графіки погодинних відключень не прогнозуються. Втім, ситуація може змінитися протягом доби, якщо українці не будуть ощадливо споживати електроенергію.

26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується,

– повідомили в Укренерго.

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про обмеження для українців повідомлять окремо.



Чи будуть 26 травня вимикати світло / Інфографіка Укренерго

У ДТЕК також закликали ощадливо споживати електроенергію.

Чому почали відключати світло Через прицільні удари ворога по енергооб'єктах в енергосистемі України виник значний дефіцит. Лише з 22 березня по 8 травня окупанти 5 разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Значні пошкодження призвели до того, що вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак агресора. Тому в Україні вимушені вводити графіки відключення світла й обмежувати споживання, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

Чому в різних областях відключають світло по-різному

В Укренерго пояснили, що в різних регіонах тривалість відключення світла може відрізнятися. Так, кожна область має свої ліміти щодо споживання електроенергії. Їх встановлює Укренерго, аналізуючи ситуацію.

Відповідно, якщо обленерго вкладаються в ліміт – графіки не діють. Якщо не вкладаються – діють графіки погодинних відключень,

– зазначили в Укренерго.

Графіки й черги відключень складають самі обленерго, які визначають, як тримати споживання в рамках ліміту. До прикладу, в областях, де критичної інфраструктури, яку не відключають, більше, то графіки для населення будуть довшими, й навпаки – критичної інфраструктури менше – графіки відключення не такі тривалі.