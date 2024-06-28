У Міненерго розповіли, що буде з відключеннями світла у вихідні

У Міністерстві енергетики розповіли, що через спеку в Україні збільшилось споживання світла, адже люди користуються кондиціонерами та охолоджувальними системами. Це стало додатковим навантаженням для енергосистеми.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла в ефірі телемарафону, що наразі в Україні складний стан енергосистеми через значні пошкодження, обстріли та проведення ремонтів для енергетичних об'єктах, пише 24 Канал.

Дивіться також В Укренерго озвучили сценарії відключень світла взимку

Як вимикатимуть світло в Україні 29 та 30 червня

Світлана Гринчук зауважила, що на вихідних традиційно знижується споживання світла.

Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека… Будемо сподіватись, що нам вдасться трішки зменшити графіки відключень, навіть уникнути,

– розповіла заступниця міністра енергетики.

Вона пояснила, що ситуація продовжує залишатись складною, хоча стабільною та контрольованою.

Світлана Гринчук уточнила, що на вихідних зазвичай споживання зменшується. Наприклад, на минулих вихідних графіки відключень планували, проте через зниження споживання їх скоротили.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла, що Міненерго постійно проводить ремонти на генеруючих об'єктах, намагається додати нових потужностей до системи та поремонтувати лінії, щоб скоротити графіки відключень. Проте наразі одні з найскладніших тижнів, адже споживання росте й тривають ремонти.

До речі, глава правління Укренерго заявив, що внаслідок 8 масованих атак Росії з березня 2024 року Україна втратила половину потужності наших електростанцій, тобто понад 9 гігаватів.

Володимир Кудрицький пояснив, що дефіцит світла в енергосистемі може варіюватись. Зокрема, зазвичай він найменший вночі та найбільший ввечері.