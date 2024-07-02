Як вимикатимуть світло в Україні 3 липня

Графіки відключень в Україні в середу, 3 липня, діятимуть протягом усієї доби. Проте в певні години застосовуватимуть тільки дві черги відключень, решту часу – світло вимикатимуть за трьома чергами одночасно.

В Укренерго пояснили причину запровадження таких графіків. До речі, раніше в компанії пояснили, що в серпні ситуація зі світлом може бути краща.

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Які графіки діятимуть 3 липня

Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно,

– заявили у компанії.

В Укренерго пояснили, що причина такого графіка полягає у високому рівні енергоспоживання через спеку.

В компанії уточнили, що актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго. Ба більше, людей закликали економити світло, коли його вмикають.

Що означають три черги відключень

Сергій Коваленко, генеральний директор енергетичної компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, пояснював, що минулого тижня кожен день було по три черги, проте не весь день.

Водночас він додав, що 3 черги протягом дня означають, що графіки діятимуть в чорній та в сірій зоні. Зокрема, на 2 липня він прогнозував, що в разі застосування трьох черг на добу – світла не буде в середньому від 8 до 12 годин.

Тобто 3 липня світло буде довше, адже з 8 до 13 години вимикатимуть тільки дві черги.

Детальніше дізнатись графік у своїй області на 3 липня можна, зайшовши на сайт обленерго вашого регіону.