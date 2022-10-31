Через постійні ракетні атаки Росії, в Україні були змушені запровадити відключення світла. Річ у тім, що об'єкти критичної інфраструктури зазнала збитків й потребує відновлення.

На Львівщині скасували графіки погодинних відключень світла

Такі заходи були запроваджені й на Львівщині. Зокрема, 30 жовтня голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у місті будуть погодинні відключення. Втім. вже 31 жовтня заявив, що їх скасували.

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Козицький наголосив на тому, що, щоб ліквідувати наслідки, в окремих регіонах оператори розподільчих мереж запровадили локальні обмеження споживачів в межах областей. Втім, у Львівській області цього не буде.

Ситуація на Львівщині: графіки погодинних відключень, які я анонсував вчора вночі, наразі скасували. Дякуємо нашим воїнам, які втримали мирне небо над Львівщиною і захистили важливі для життя області об'єкти,

– заявив він.

Голова Львівської ОВА наголосив, що українці мають якомога більше допомогти енергосистемі країни:

вимкнути усі побутові прилади, в яких нема нагальної потреби;

найбільш енерговитратні прилади вмикати з 23:00 до 08:00 (електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, порохотяг, комп'ютер, телевізор);

не вмикати рекламні вивіски та підсвітки.

Козицький додав, що від кожного з нас залежить, чи зможемо ми втримати баланс в енергосистемі та не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.