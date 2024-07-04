В Укренерго повідомили, що відключення світла будуть жорсткіші у другій половині дня

В Укренерго повідомили, що графіки відключень світла 4 липня будуть діяти впродовж всієї доби. Втім, після обіду вони стануть жорсткіші.

До 13:00 будуть застосовувати дві черги графіків погодинних відключень. Втім, після 13:00 до 23:00 будуть діяти три черги відключень.

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Якими будуть відключення 4 липня

Сьогодні, 4 липня, графіки відключень світла в Україні діятимуть протягом усього дня. Зауважимо, що до 13:00 будуть діяти дві черги погодинних відключень електроенергії, а після 13:00 та до 23:00 кількість черг збільшиться до трьох.

Додамо, що споживання електроенергії в кожній області розділено на 6 черг. Те, скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр Укренерго, щоб компенсувати дефіцит в енергосистемі України.

Те, яка буде тривалість відключення черги, та яку чергу відключати в конкретний момент – визначають обленерго у кожному регіоні.

Нагадаємо, що за словами Володимира Зеленського, Україна планує збільшити імпорт електроенергії. Також президент доручив главі Мінцифри та міністру енергетики вжити заходів щодо гарантування зв'язку в умовах відключень електроенергії.