Планові відключення електроенергії сьогодні будуть тривалі, – Укренерго

В Укренерго повідомили, що дефіцит електроенергії в українській енергосистемі 5 червня досить значний. Через це планові відключення електроенергії будуть тривати значно довше.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, за яких умов вдасться уникнути аварійних відключень. Водночас він зазначив, що сьогодні дефіцит у енергосистемі буде значний, тому відключення триватимуть довше, ніж напередодні.

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Чому відключення триватимуть довше

За словами Кудрицького, якщо інші енергокомпанії будуть вкладатися в ті ліміти, які Укренерго визначає на 5 червня, то відключення будуть плановими.

Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути і більше. В залежності від того, чи ми говоримо про годину пік – ранок або вечір, чи ми говоримо про години, коли ситуація з дефіцитом трошки менш гостра. Це денна зона і ніч,

– зазначив Володимир Кудрицький.

Дефіцит зростає через збільшення споживання, пов'язане з використанням кондиціонерів та вивід на ремонт енергоблоків АЕС. Втім, найголовніша причина – це шість ракетних ударів по енергооб'єктах України, які здійснили окупанти.

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