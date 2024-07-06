В Україні на 5 годин скасували відключення світла: яка причина

В Україні частково скасували графіки відключення світла. Так, вдень 6 липня протягом 5 годин не будуть відключати світло.

Як заявили в Укренерго, є 2 причини такого рішення. Втім, українцям однаково варто ощадливо споживати електроенергію.

Важливо В яких областях і коли буде цілий день без відключення світла: графік

Чому 6 липня частково скасували відключення світла

В Укренерго повідомили, що 6 липня у період з 10:00 до 15:00 скасовують графіки відключення світла. Обмеження для українців знову почнуть діяти після 15:00.

Причиною цього є знижене споживання у вихідний день, а також збільшення генерації електроенергії на сонячних електростанціях.



Укренерго частково скасувало відключення світла / Інфографіка Укренерго

У ДТЕК додали, що з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться – про це оперативно повідомлять додатково.

Варто наголосити, що у ті години, коли є світло, українці повинні споживати електроенергію економно. Це посилить стійкість енергосистеми та зменшить тривалість відключень.

До слова, у липні в кожній області України у липні буде день, коли світло не вимикатимуть протягом усієї доби. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожному регіоні. В Укренерго повідомили, що такі виміри проводяться щороку – взимку та влітку. Вони дають можливість більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

Що буде з відключеннями світла взимку

Наразі складно спрогнозувати точну ситуацію, що буде зі світлом взимку. За попередніми даними, світла може не бути по 10 – 12 годин на добу. Якщо ситуація в енергосистемі покращиться, то тоді електроенергію можуть відключати на 5 – 6 годин.

Як пояснив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, щоб прогнозувати відключення взимку, треба розуміти, який дефіцит буде в енергосистемі. Нині його складно оцінити, адже тривають ремонтні роботи.

За його припущеннями, взимку в енергосистемі буде дефіцит на рівні 30 – 35%. Відповідно, якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%.