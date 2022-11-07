На Київщині та ще у 6 областях завтра планово відключатимуть світло

У вівторок 8 листопада у Києві та 7 областях планово вимикатимуть світло. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі.

Натомість українців, у яких буде світло, закликали економити електроенергію з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Це потрібно робити щодня – поки ви економите, енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури.

У яких регіонах не буде світла

Впродовж доби світло планово вимикатимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Введення графіків аварійних відключень поки що не передбачається.