У січні графіки відключень можуть збільшитися: у якому стані українська енергетика

Росія вже завдала 13 масованих ударів по українській енергосистемі з початку 2024 року. Уже можна обережно прогнозувати, чи будуть відключення світла в січні.

Про це 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зауваживши, що енергосистема України перебуває в складній ситуації. Зрозуміло, що після стількох масованих ударів є свій негативний ефект. Але енергетикам вдається стабілізувати роботу енергосистеми.

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Чи будуть відключати світло в січні

Як наголосив Омельченко, станом на 29 грудня вдалося зменшити кількість тривалих відключень. Сьогодні їх майже немає, окрім прифронтових територій.

Дещо раніше були певні обмеження на Дніпропетровщині, на Сході та Півдні України. Наприклад, на Харківщині були проблеми як з електрикою, так і з теплозабезпеченням. Але ситуація там також поступово покращується.

Ситуація вирівнюється. Але, на жаль, в останній атаці були удари по об'єктах теплогенерації та гідрогенерації. При цьому атаки припали на Схід та Південь, де й так є дефіцит потужності. Відновити генерацію складніше, ніж поставити ті ж трансформатори. На це потрібно від пів року,

– сказав Омельченко.

Цілком імовірно, що якщо в січні температура буде нижчою, то тривалість відключень світла може зрости. Також усе залежить від того, чи буде Росія надалі бити по українській енергетиці.

Ситуація буде важкою, але не думаю, що критичною. Росія не досягне своїх цілей. Українська енергетична система збереже свою цілісність. Хоча, найімовірніше, у січні в нас поновляться графіки відключень. І їх тривалість може бути немалою. Все буде залежати від погодних умов та можливих нових атак,

– зауважив Омельченко.

Нагадаємо, 28 грудня в Україні вводили аварійні відключення світла на Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині.