Коли хмари та дощ: чому в Україні почали вимикати світло за поганої погоди

Укренерго повертається до вимушених відключень електроенергії. У компанії пояснили, що через російські обстріли українська енергосистема стала надзвичайно залежна від погодних умов.

У 2022 році сонячні електростанції займали близько 5% від загального обсягу генерації в Україні. Зараз цей відсоток значно вищий – саме через російські атаки. А сонячні панелі, відповідно, надзвичайно залежні від погоди.

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Чому за поганої погоди вимикають світло

В Укренерго пояснили, що раніше українські електростанції мали удвічі більше потужностей. Якщо десь зростало споживання, то в роботу вмикали додатковий енергоблок на теплоелектростанції. Проте Росія навесні розбила майже всі великі ТЕС, тому балансувати енергосистему таким чином вже неможливо.

Окрім цього, в енергетиці фіксують додаткові проблеми:

гідроелектростанції працювали на межі завдяки паводку, проте водопілля скоро закінчиться;

на атомних станція почалась ремонтна кампанія, щоб підготувати їх до зими;

імпорту електроенергії недостатньо.

Наразі вперше за свою історію Україна має особливо покладатись на роботу сонячних електростанцій. Відсоток використання такої енергії збільшився, однак причиною є те, що інші види генерації зазнали втрат після російських атак.

Відповідно, на роботу сонячних електростанцій дуже впливає погода. Залежно від ступеня хмарності, кількість сонячних променів, які досягають поверхні землі, може бути різною. Окрім того, вони можуть падати під різним кутом. А дощові хмари взагалі зводять генерацію сонячної панелі нанівець.

Щобільше, сильна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей і за надвисоких температур вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. А споживання буде вищим, адже люди вмикатимуть кондиціонери та вентилятори. Тому в спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими,

– вказали в Укренерго.

Водночас якщо день був сонячним, то він впливає на енергозабезпечення й увечері: бо гідроакумуляційні станції за день накопичили воду і спрацюють її під час вечірніх годин, чим зменшать необхідність обмежень.

В Укренерго вказали, що така залежність – це теперішня сувора реальність. І в найближчій перспективі українцям доведеться звикнути до графіків відключень.

Відключення 2 червня в Україні

У неділю, 2 червня, знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Це стосується як побутових, так і промислових споживачів. Критичну інфраструктуру не обмежуватимуть.

Ліміти на споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00, а потім ввечері – з 19:00 до 24:00. В Укренерго пояснили, що якщо в цей період українці перевищуватимуть ліміти споживання, то будуть діяти графіки відключення.