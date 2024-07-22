Мінімізують чи скасують: від чого залежить обсяг відключень електроенергії

Прогнозується, що у липні – серпні ситуація з відключенням світла покращиться. Втім найголовнішою умовою є відсутність нових ударів Росії по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пояснивши, що з одного боку є електрична генерація, яка виробляється. З іншого – рівень споживання.

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Від чого залежать відключення світла

Коли росіяни знищують якесь підприємство чи потужний комбінат – зникає споживач. Загальна кількість попиту на електричну енергію в Україні зменшується.

Щодо генерації, то у нас є певна кількість ядерних енергоблоків, а маневрової генерації в Україні практично не залишилося. Проте ядерні енергоблоки працюють у фоновому режимі.

Якщо загальний рівень фону, який вони забезпечують, відповідає попиту навіть в критичні години, то надлишок електричної енергії теоретично навіть можна продавати.

Відповідно зменшуватиметься кількість відключень, тому все залежить від рівня споживання. Чому всі говорять про пікової години? Бо тоді рівень споживання серйозно зростає,

– зауважив Олег Пендзин.

Коли в Україні була аномальна спека, зростало використання кондиціонерів і як наслідок – відключення світла для побутових споживачів були більшими.

Чого очікувати далі

У серпні з капітального ремонту мають вивести два енергоблоки. Це додасть більшу кількість електричної енергії в мережі. Також погодні умови мають змінитися, спека спаде, що дозволить зменшити загальний рівень споживання.

Крім цього, активно обговорюють використання альтернативних джерел електроенергії. Проте передбачається, що сонячними панелями, інверторами мають займатися місцеві громади. Таку ідею досить складно реалізувати.

У світі за це відповідає бізнес, який робить і продає електричну енергію, відшкодовуючи собі певні кошти. Будь-які панелі, інвертори – це великі кошти, тому очікувати, що вся децентралізація піде через місцеві органи влади на ОСББ – для мене це малоймовірно,

– наголосив економіст.

Тому зимою можуть працювати ядерні енергоблоки у повному обсязі. Проте все залежатиме від російських обстрілів та кількості споживання.

Наскільки тривалими вони будуть – залежатиме від температури навколишнього середовища. Чим холодніше, тим більшою є потреба в маневровій потужності. Якщо зима буде теплою, відключення зменшаться, але вони однозначно будуть.