Чому на одних вулицях вимикають світло по декілька разів, а на інших – ні: пояснення обленерго

У Чернігові вимикають світло нерівномірно, тобто на одних вулицях по кілька разів, а на інших – ні. В обленерго розповіли, чому так відбувається.

АТ "Чернігівобленерго" не має змоги застосовувати графіки обмежень рівномірно. Тому світло десь вимикають, а десь – ні.

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Енергетики сказали, чому світло не вимикають рівномірно

Енергетики розповіли, що нерівномірне вимкнення світла пов'язане з:

конфігурацією схеми нормального режиму електропостачання,

розташуванням комутаційних апаратів,

швидкістю виконання вказівки чи розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" тощо.

Окрім цього, графіки аварійних відключень складають з урахуванням схем електропостачання споживачів і особливого порядку обмеження чи відключення захищених споживачів.

Своєю чергою, ці схеми складають спільно з оператором системи розподілу та споживачами. Тому з об'єктивних причин можливості рівномірно залучати до графіків обмежень усіх споживачів електроенергії немає.

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Які області найбільше знизили споживання електроенергії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що 20 жовтня українці у вечірні години знизили споживання на 5,4%, порівняно з попереднім днем.

Це і є наша відповідь ворогу і так потрібно продовжувати!

– наголосив глава уряду.

За його словами, найбільше знизили споживання електроенергії:

Чернівецька область,

Хмельницька область,

Полтавська область,

Сумська область.

"Давайте всією країною продовжувати допомогу нашій енергосистемі та енергетикам і для цього економно використовувати електроенергію", – закликав прем'єр.

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