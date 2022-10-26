Відключення електроенергії у Києві: які графіки оприлюднили у столиці
Джерело:ДТЕК Київські електромережі
У Києві відбуваються стабілізаційні відключення світла. Місцевих жителів просять економити електроенергію.
Стабілізаційні відключення світла у столиці розпочались зранку 26 жовтня. До речі, усі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи.
Важливо Відключення світла в Україні 26 жовтня: графіки по областях
Графіки відключення електроенергії у Києві
ДТЕК "Київські електромережі" надав спрощений графік відключень. Його можна подивитись за посиланням.
Якщо після відключення за графіком не з’явилось світло – повідомте про це через чат-бот ДТЕК.
Отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO.
Зауважимо, що всі споживачі електроенергії столиці розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу. Вам не треба шукати адресу в списку, достатньо просто ввести її в рядок пошуку, і побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.
Відключення тривають не більше 4 годин. Однак, в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.
Крім того, трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин, через які ви можете бути без світла. Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло – повідомляйте про це через канали комунікації:
- Viber та Telegram бот,
- через сторінки в соцмережах Facebook.
Де ще не буде світла 26 жовтня
- У Київській області з 07:45 почалися стабілізаційні відключення світла. Окрім того, на сайті розмістили графіки відключення електроенергії.
- Також 26 жовтня світла не буде у Рівному. 24 канал опублікував повний перелік вулиць, де відключать електроенергію.
- Крім того, світло вимикатимуть і на Одещині. Там також працює схема з групами. За цим посиланням можна буде знайти інформацію щодо відсутності електроенергії по всій області.
- Як повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, о 8:00 розпочалися стабілізаційні відключення в регіоні. За його словами, довелося відключити від живлення всі 10 груп споживачів.
- У "Хмельницькобленерго" зазначили, що в регіоні введено 6 черг графіка аварійних відключень світла. Після вимкнення електроенергії його відновлюватимуть через 2 – 3 години.
Варте уваги – Стало відомо, у яких областях вимикатимуть світло: дивіться відео