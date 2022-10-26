Відключення електроенергії у Києві: які графіки оприлюднили у столиці

У Києві відбуваються стабілізаційні відключення світла. Місцевих жителів просять економити електроенергію.

Стабілізаційні відключення світла у столиці розпочались зранку 26 жовтня. До речі, усі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи.

Важливо Відключення світла в Україні 26 жовтня: графіки по областях

Графіки відключення електроенергії у Києві

ДТЕК "Київські електромережі" надав спрощений графік відключень. Його можна подивитись за посиланням.

Якщо після відключення за графіком не з’явилось світло – повідомте про це через чат-бот ДТЕК.

Отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO.

Зауважимо, що всі споживачі електроенергії столиці розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу. Вам не треба шукати адресу в списку, достатньо просто ввести її в рядок пошуку, і побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.

Відключення тривають не більше 4 годин. Однак, в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.

Крім того, трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин, через які ви можете бути без світла. Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло – повідомляйте про це через канали комунікації:

Viber та Telegram бот,

через сторінки в соцмережах Facebook.

Де ще не буде світла 26 жовтня

Варте уваги – Стало відомо, у яких областях вимикатимуть світло: дивіться відео