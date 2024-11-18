Скільки районів на Одещині залишаються без світла і води: в ОВА окреслили ситуацію

17 листопада окупанти масовано атакували Україну ракетами і "Шахедами". Зокрема, ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області.

Упродовж 17 листопада регіон занурився у повний блекаут. Станом на 18 листопада найскладніша ситуація залишається в Одесі й Одеському районі, передає 24 Канал із посиланням на очільника ОВА Олега Кіпера.

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Яка ситуація на Одещині зараз

За словами Кіпера, з семи районів області частково без електропостачання залишаються два – Подільський та Одеський.

В Одесі поступово відновлюється водопостачання. Окремі об’єкти працюють на генераторах, також розгорнуті Пункти незламності. Частково відновлено опалення, триває робота з повного відновлення теплопостачання.

Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних та резервних джерел.

Час роботи бюветів питної води в місті продовжено до 22:00, а в визначених місцях діють водовозки з технічною водою.

Загалом в області функціонують 674 Пункти незламності.

До слова, 18 і 19 листопада – вихідні дні у закладах освіти Одеси.