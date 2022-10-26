У Рівному – відключення електроенергії: з'явився перелік вулиць

Сьогодні, 26 жовтня, планово відключать світло у Рівному. Електроенергії не буде декілька годин.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. За його словами, світло вимкнуть з 8 до 13 години.

До теми Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Графік відключення електроенергії у Рівному

26 жовтня світла не буде на таких вулицях:

вулиця Соборна, 5,

вулиця Пластова,

вулиця Князя Володимира 27а,

вулиця Хвильового,

вулиця Гребінки,

вулиця Свободи,

вулиця Міцкевича 5, 7, 11,

вулиця Князя Володимира 10, 10а, (частково),

ПДМ,

вулиця Героїв Гурб,

вулиця Херсонська,

провулок Граничний,

вулиця Нова,

вулиця Міхновського,

вулиця Рижука,

вулиця Реміснича,

вулиця Технічна,

вулиця Носаля,

вулиця Островського,

вулиця Черняхівського 4а,

вулиця Грушевського 5, 23, 38, 40, 40а, 42, 75, 77, (частково),

вулиця Савури 14, 14а,

вулиця Вишиванка 32а, 35, 36, 40, 46, (частково),

вулиця Київська 53, 65, 77, 79,

вулиця Вишенського,

вулиця Єдності,

вулиця Валентинович,

вулиця Кармалюка,

вулиця Березовського,

вулиця Транспортна 14, 16,

провулок Васильченка 11,

вулиця Васильченка 26,

вулиця Київська 4, 6, 8, 68,

вулиця Відінська 2,

вулиця Крушельницької 52, 62,

вулиця Ушинського,

вулиця Вовчка 14, 15, 16,

вулиця Васильченка,

вулиця Лисенка,

вул. Крушельницької (частково),

вулиця Бандери 36, 36а, 38, 40, 42, 44,

вулиця Княгині Ольги 21, 23,

вулиця Дарвіна,

вулиця Карпінського,

вулиця Глинки,

вулиця Архітерктора Бургіньйона,

вулиця Шепетівська,

вулиця Вовчка (частково),

вулиця Княгині Ольги (частково),

вулиця Бандери 39а, 45, 47, 49, 51, 53,

вулиця Тернопільська,

вулиця Новака (частково),

вулиця Борецького,

вулиця Симиренка,

вулиця Волинська,

НУВГП (студ містечко),

вулиця Бандери 1а, 1б, 1д,

вулиця Родини Мисечків 13,

вулиця 24 серпня (частково),

вулиця Чайковського (частково),

вулиця Кооперативна,

вулиця Соборна 39 (собор), 57, 61, 63, 65, 67, 69, 156, 190, 192,

вулиця Шкільна,

Гранд Базар,

вулиця Замкова,

вулиця Набережна 1а, 10а,

вулиця Гоголя,

вулиця Здолбунівська,

вулиця Театральна (ринок Дикий),

вулиця Короленка (частково),

вулиця Базарна,

вулиця Полуботка,

вулиця Шевченка (частково),

вулиця Мазепи (частково),

вулиця Вересая,

вулиця 16 липня (частково),

ТРЦ Злата Плаза (частково),

вулиця Бандери 9а, 11, 12, 15, 15а, 19, 20а, 33а, 35, 37,

вулиця Котляревського,

вулиця Чорновола 25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 74а, (частково перехрестя Істамбул),

вулиця Любомирського,

вулиця Оршанської перемоги,

вулиця Тиха,

вулиця Драгоманова (частково),

вулиця Млинарська,

СПК,

вулиця Литовська,

проспект Миру (частково),

вулиця Кавказька (частково),

вулиця Петлюри,

вулиця Словацького,

вулиця Поштова (частково),

мікрорайон Незалежності 5, 7,

вулиця Соборна 94, 108,

Кінопалац,

вулиця Сагайдачного (частково),

вулиця Бандери 69, 69в, 69д,

вулиця Київська 46, 48, 50, 52, 70,

вулиця Галицького (частково),

ринок Андріївський,

центральний автовокзал,

вулиця Київська (частково в районі Камаз Транс Сервіс),

Зоопарк,

Грін хілс,

Центр Київський 106,

район Щасливе,

вулиця Чорновола (частково біля Щасливого),

вулиця Стрітенська,

вулиця Прилужна,

вулиця Дачна,

вулиця Надвірна,

вулиця Світлична,

вулиця Зелена,

вулиця Барвиста,

вулиця Досвітня,

вулиця Журавлина,

вулиця Свєшнікова,

вулиця Трипільська,

вулиця Гостинна,

вулиця Відрадна,

вулиця Приозерна,

вулиця Озерна,

вулиця Гребельна,

вулиця Пасхальна,

вулиця Різдвяна,

ТОВ Фозі,

вулиця Курчатова (частково),

вулиця Відінська 39, 41,

вулиця Хліборобів,

вулиця Григоренка,

район Новий Двір,

район Червоні гори,

вулиця Серпанкова,

вулиця Бориса Андреєва,

вулиця Багалія,

вулиця Чорновола (частково в районі НД),

вулиця Озерна,

вулиця Новодвірська,

вулиця Спокійна,

вулиця Літня,

вулиця Весняна,

вул. Корнинська,

вул. Чеська,

провулок Весняний,

вулиця Хутірська,

вулиця Смерекова,

вулиця Скоропадського,

вулиця Ясенева,

вулиця Лозова,

провулок Корнинський,

частково мікрорайон Щасливе,

вулиця Енергетиків (частково),

вулиця Люблінська,

вулиця Спартака,

вулиця Курчатова (частково),

вулиця Студентська,

вулиця Курчатова (частково),

район Червоні гори,

вулиця Возницького,

вулиця Поліщука,

вулиця Литвина,

вулиця Волошина (ЧГ),

вулиця Кримського,

вулиця Гофмана,

вулиця Серпанкова,

вулиця Ступницького,

вулиця Дорогобузька,

вулиця Антоновича,

Колоденка,

вулиця Дем'янчука (частково),

вулиця Галицького (частково район Радіозаводу),

вулиця Київська (частково в районі центрального автовокзалу),

вулиця Єдності 13, 16.

Третяк наголосив, що це планові відключення. У випадку перевантаження мережі можуть трапитися аварії. Тому міський голова просить економити електроенергію.

Нагадаємо, що в "Укренерго" пообіцяли розробити справедливі графіки примусового обмеження споживання зручнішими для споживачів.

Варте уваги – Стало відомо, у яких областях вимикатимуть світло: дивіться відео