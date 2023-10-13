Енергосистема України матиме три рівні захисту від ворожих атак: в "Укренерго" розповіли деталі

Енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту на випадок російських атак. Це будуть інженерні укріплення.

Зведення цих конструкцій може бути завершене у листопаді. Про це повідомив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Що відомо про три рівні захисту енергосистеми України

За словами Кудрицького, перший рівень – це захист від вибухової хвилі та уламків. Для цього використовують наповнені піском великі мішки чи габіони, або інші прості конструкції, які захищають від непрямого влучання ракети чи дрона.

Другий рівень – захист від прямого влучання дронів-камікадзе. А третій рівень передбачає використання наймасштабніших конструкцій – комплексний захист від дронів та ракет.

Водночас Кудрицький зауважив, що ми не можемо повністю на 100% убезпечитись від масованих ракетних або дронових атак.

Але ми можемо знизити цей ризик до такого контрольованого рівня. Насправді що важливо? Щоб енергосистема вижила впродовж зими. Важливо, щоб швидкість, з якою ворог руйнує енергосистему, не перевищувала або не сильно перевищувала швидкість, з якою ми відновлюємо. І тоді ситуація контрольована,

– наголосив він.

В Україні можливі блекаути через обстріли

Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що зараз досить складно спрогнозувати рівень атак, їхній масштаб і вплив на роботу енергосистеми. За його словами, в Україні можливі блекаути через обстріли, але не тривалі.

На сьогодні в Міненергетики готуються до атак. Уже реалізовані проєкти щодо захисту.