У Херсоні та Миколаєві зникло світло
- Вранці 11 червня у Херсонській і Миколаївській областях сталося відключення світла.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що відключення не пов'язане з російськими атаками/
Вранці 11 червня у Херсоні сталося відключення світла. Також без електроенергії залишився Миколаїв.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма та Суспільне.
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Відключення світла в Херсоні й Миколаєві
Близько 10 години ранку в Херсоні зникло світло. Перебої з електропостачанням фіксують, зокрема, у Дніпровському та Центральному районах міста.
О 10:15 мер Миколаєва написав, що наразі відсутня електроенергія. Водночас зазначив, що відповідні служби працюють.
Зауважимо, кореспондентка 24 Каналу розповіла, що відключення світла також сталося в області.
Аварійне відключення! Не пов'язане з атаками росіян,
– наголосив Віталій Кім.
Уже о 10:19 посадовець написав, що скоро світло включать.
У Миколаївобленерго повідомили про системну аварію на території області. Зазначили, що енергетики працюють над заживленням споживачів.
О 10:31 Олександр Сєнкевич написав, що в деяких районах Миколаєва вже з'явилася електроенергія.
Якщо ще немає, – без паніки, скоро буде,
– запевнив міський голова.
Близько 10:33 ЗМІ також повідомили, що в деяких районах Херсона вже відновлено електропостачання.
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