Блекауту в Іспанії передували кілька збоїв в енергосистемі, – Reuters

Напередодні серйозного відключення електроенергії в південній Європі були попередження про нестабільність енергосистеми. Відомо, що іспанська електромережа має проблеми через популярність відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Експерти галузі вважають, що надлишок енергопостачання через використання відновлювальних джерел може порушити роботу енергомереж, спричинивши дефіцит.

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Щодо проблем з електроенергією в Іспанії були попередження

У понеділок, 28 квітня, Іспанія зазнала збоїв у електропостачанні. Через цей факт правоохоронці розпочали кілька розслідувань. Міністерство внутрішніх справ країни навіть оголосило надзвичайний стан.

Стрибки в системі та відключенні світла в Іспанії траплялися ще за тиждень до блекауту. Так ще 22 квітня біля Мадрида не працювали залізничні сигнали, внаслідок чого зупинилися щонайменше 10 швидкісних поїздів. До відключень, імовірно, призвела надмірна напруга в електромережі. Того ж дня сталися збої в роботі нафтопереробного заводу в Картахені.

Експерт з енергетики Карлос Кагігал підтвердив, що нестабільність в енергомережі була за кілька днів до масових проблем зі світлом.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та голова оператора енергомережі REE Беатріс Корредор не вважають, що причиною блекауту є використання відновлюваних джерел енергії.

Попри це у звіті компанії REE йдеться, що малі генератори відновлюваної енергії створювали додатковий тиск на інфраструктуру.

Також в країні існував ризик масових відключень через закриття вугільних, газових та атомних електростанцій, що зменшує балансувальні можливості мережі.

Це може збільшити ризик операційних інцидентів, які можуть вплинути на постачання та репутацію компанії,

– заявили постачальники.

Так компанія Almaraz напередодні тимчасово вимкнула два атомні енергоблоки, посилаючись на великі запаси енергії вітру роблять їхню експлуатацію неекономічною. Один блок все ще не працював у понеділок.

Європейська енергетична лобістська організація ENTSO-E заявляла, що заплановане на 2027 рік закриття ще двох ядерних реакторів на АЕС "Альмарас" на південному заході Іспанії може ще збільшити ризики відключень електроенергії. Однак в REE цю інформацію спростували та додали, що компанія може гарантувати стабільне енергопостачання.

Нагадаємо, відключення електроенергії в Іспанії та Португалії вивело з ладу системи зв'язку та транспорту. Через це масово зупинилася промисловість і торгівля.