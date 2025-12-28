Блекаут у Києві: понад 700 тисяч родин знову зі світлом, на лівому березі ще є проблеми
- 748 тисячам родин у Києві відновили електропостачання після обстрілу 27 грудня.
- На Лівому березі столиці все ще існують проблеми з електрикою через перевантаження мереж.
У Києві після обстрілу 27 грудня 748 тисяч родин знову має світло. Ситуація на лівому березі продовжує лишатися складною, там ще є екстрені відключення.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.
До теми Росія знову тероризувала Київ: є постраждалі, пожежі та влучання
Яка ситуація у Києві з електрикою зараз?
У ДТЕК зазначили, що у столиці вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки після атаки 28 грудня. В моменті кількість родин Києва, які залишились без електрики через обстріли, доходила майже до 750 тисяч.
Ситуація на Лівому березі столиці залишається складнішою. Через перевантаження пошкоджених мереж тут продовжують застосовуватись екстрені відключення, – написали в компанії.
Водночас Правий берег Києва повернувся до графіків відключень.
"Дякуємо велике киянам за терпіння, розуміння та сильну підтримку", – резюмували в ДТЕК.
Через скільки можна стабілізувати ситуацію з електроенергією в Києві?
Народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що для стабілізації електропостачання у Києві може знадобитись 2 – 3 дні. Водночас народний обранець підкреслив, що енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію якнайшвидше.
Унаслідок ворожої атаки на лівому березі Києва 28 грудня тимчасово змінили рух електротранспорту. Це сталося через брак електроенергії у цій частині столиці.
Віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба наголосив, що масштабна атака залишила понад 40% житлових будинків Києва без опалення та знеструмила частину міста. Для жителів, що тимчасово залишилися без світла та тепла, організовані пункти незламності.