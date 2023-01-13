Чому в Києві найскладніша ситуація з електропостачанням: енергетик назвав 3 фактори
Після того, як Росія вирішила тероризувати українців знищенням енергетичної інфраструктури, чи не найбільше дісталось столиці України. Ситуація з графіками відключень світла постійно змінюється після кожного обстрілу, як виявилось, це залежить від декількох факторів.
Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський. За його словами, є щонайменше 3 фактори, які впливають на ситуацію в Києві.
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Чому в Києві складна ситуація зі світлом
Як зазначив експерт з енергетики, по-перше, на поточну ситуацію з електропостачанням Києва та області впливає те, що цей регіон один з найбільших регіонів по споживанню.
По-друге, ворог обстрілював енергетичні об’єкти, які перебувають в Київській області.
Третьою причинною Максим Білявський назвав технологічний фактор. Річ у тім, що Київська область має дещо відмінні технологічні схеми електропостачання від інших областей.
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До прикладу, експерт наводить ситуацію з неробочою Чорнобильською АЕС, робота якої передбачена для Київської області.
Сама відсутність Чорнобильської АЕС, як це проєктувалося ще за радянських часів, навіть її відсутність й вибуття з 1986 року теж впливає на роботу магістральних ліній електропередач, що в сукупності з іншими факторами є визначальним впливом безпосередньо на баланс електричної енергії у Київській області,
– сказав Білявський.
Яка ситуація зі світлом у Києві
- Після новорічних свят Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень світла.
- На Новий рік та Різдво більшості киян не відключили світло, але тепер, коли рівень споживання почав підійматися через відновлення роботи промисловості, а температура повітря почала знижуватись, у Києві знову повернулись до графіків відключень.
- Перший заступник голови КМДА розповів, що загроза повного блекауту в Києві зменшується й вона може зникнути до лютого. Попри це у столиці готуються до всіх можливих варіантів.
- Як і у всій Україні, у Києві на ситуацію з відключеннями світла впливає холодна погода. Коли температура падає – різко підвищується рівень споживання, через що страждає електромережа. Енергетики закликають відповідально ставитись до споживання.