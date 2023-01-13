Чому в Києві найскладніша ситуація з електропостачанням: енергетик назвав 3 фактори

Після того, як Росія вирішила тероризувати українців знищенням енергетичної інфраструктури, чи не найбільше дісталось столиці України. Ситуація з графіками відключень світла постійно змінюється після кожного обстрілу, як виявилось, це залежить від декількох факторів.

Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський. За його словами, є щонайменше 3 фактори, які впливають на ситуацію в Києві.

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Чому в Києві складна ситуація зі світлом

Як зазначив експерт з енергетики, по-перше, на поточну ситуацію з електропостачанням Києва та області впливає те, що цей регіон один з найбільших регіонів по споживанню.

По-друге, ворог обстрілював енергетичні об’єкти, які перебувають в Київській області.

Третьою причинною Максим Білявський назвав технологічний фактор. Річ у тім, що Київська область має дещо відмінні технологічні схеми електропостачання від інших областей.

Експерт з енергетики назвав 3 фактори, через які Київ страждає від нестачі електрики: дивіться відео

До прикладу, експерт наводить ситуацію з неробочою Чорнобильською АЕС, робота якої передбачена для Київської області.

Сама відсутність Чорнобильської АЕС, як це проєктувалося ще за радянських часів, навіть її відсутність й вибуття з 1986 року теж впливає на роботу магістральних ліній електропередач, що в сукупності з іншими факторами є визначальним впливом безпосередньо на баланс електричної енергії у Київській області,

– сказав Білявський.

Яка ситуація зі світлом у Києві