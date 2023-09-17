Готуйте павербанки та туристичні пальники: у Київраді допускають відключення світла в столиці

З настанням холодів підвищився ризик ворожих атак на українські об'єкти критичної інфраструктури. У Київраді допускають, що в місті знову вимикатимуть світло.

Секретар постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Тарас Криворучко сподівається, столиця пройде зиму відносно рівно, якщо не буде серйозних прильотів по критично важливих об'єктах інфраструктури.

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У Києві будуть вимикати світло

Криворучко зауважив, що в Києві певні планові відключення світла все ж таки будуть. Адже вони необхідні для зменшення навантаження на мережу, яке зростає зі зниженням температури повітря. Наприклад, для столиці кожні мінус 5 градусів — це плюс 100 мегаватів споживання.

Чим буде холодніше, тим більшим буде дефіцит електроенергії. Тому, чим довше стовпчики термометрів показуватимуть нижче 10 градусів морозу, тим більше ймовірність введення графіків відключення світла. До цього жителям Києва треба бути готовими, а саме приготувати портативні зарядні пристрої, туристичні газові плитки та ліхтарики,

– зазначив посадовець.

За його словами, звичайно, у столиці, як і минулого року розгорнуть пункти обігріву.

"Сподіваюся, що відключення світла не будуть такими довготривалими, як минулої зими. Втім, слід пам'ятати, що столиця пов'язана із загальною енергетичною системою України. Наше місто не може самостійно забезпечити себе електроенергією. Коли ракета влучила в одну з підстанцій на Київщині, ми мали великі проблеми з електропостачанням у місті", – зауважив Криворучко.

Він додав, що те, що відбувається з енергетичною інфраструктурою на Одещині або Сумщині, впливає й на столичних споживачів електрики.

"Сьогодні Київ захищають найсучасніші системи ППО. Важко передбачити наслідки обстрілів критичної інфраструктури в інших регіонах. Але, очевидно, що ближче до опалювального сезону атаки Росії на українські енергооб'єкти посиляться. Столична влада вже підготувала та відпрацювала різні сценарії роботи у випадку надзвичайних ситуацій", – заявив посадовець.

Він підсумував, що Київрада сподівається на роботу протиповітряної оборони та енергетиків, а також на те, що цієї зими вдасться уникнути найгіршого сценарію у вигляді повного блекауту.

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Одеса та Київ – у зоні ризику

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко у коментарі Суспільному заявив, що Одеса та Київ будуть найбільш вразливими під час наступного опалювального сезону. Також у зоні ризику перебувають Харків, Миколаїв та Херсон.

Наразі в Одесі та Києві встановлюють додаткову резервну генерацію для критичної інфраструктури, тобто опалення, водопостачання, енергопостачання. Харченко переконаний, що тривалих відключень світла не буде, навіть попри складність зими та майбутні ворожі обстріли.

Не буде якихось багатогодинних відключень. Певен, що у разі обстрілів не буде відключень по 10 – 12 годин. Ми вже виробили у нашій енергосистемі алгоритми, знаємо як треба діяти для того, щоб зменшувати наслідки обстрілів,

– зауважив посадовець.

Також він не бачить підстав для блекаутів у національному масштабі.

"Безумовно, можуть бути аварійні відключення регіонів, можуть відбуватись окремі відключення у містах чи областях. Але це не буде довготерміново і не матиме національного масштабу. Йтиметься про 4 – 6 годин на відновлення постачання", – пояснив директор Центру дослідження енергетики.

Харченко порадив мешканцям багатоквартирних будинків закупити генератори, якщо водопостачання у них працює за допомогою помп.