Відключення світла у Києві можуть тривати до весни, – Кличко
Джерело:РБК-Україна
Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Через це українці майже всіх областей тимчасово живуть без світла, тепла чи води. Зокрема, складна ситуація і в Києві.
Міська влада не виключає найгіршого сценарію цієї зими. Мер Києва Віталій Кличко розповів про підготовку до можливого затяжного блекауту в столиці.
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Кличко розповів про підготовку міста до зими
За словами міського голови, попереду дійсно складні місяці. Та все ж він вважає, що влада та військові впораються з викликами, і жодної евакуації населення не знадобиться.
23 листопада ворог завдав чергового масованого ракетного удару, і це не пройшло безслідно, адже Київ є частиною державної енергосистеми. Енергетикам довелося вдатися до екстрених відключень світла. Понад добу в усьому місті було призупинене водопостачання. Виникли проблеми із забезпеченням киян теплом.
Станом на сьогодні ситуація у місті покращилася – електропостачання також відновлено повністю, проте через дефіцит у загальноукраїнській енергомережі застосовуються відключення.
Ми робимо все для того, щоб цього не відбулося – повного блекауту, повного відключення. Проте готуємося до різних сценаріїв,
– заявив Клично.
Він звернувся до кожного киянина із закликом врахувати різні сценарії і бути готовим. За інформацією військових, ворог планує і надалі завдавати ударів по інфраструктурі країни, щоб залякати українців темрявою і холодом. Тому прохання мати вдома:
- запас технічної та питної води
- запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії
- теплий одяг
- заряджені ноутбуки та павербанки
- завантажте офлайн-карти на свої телефони.
В Києві ми вже відкрили 430 пунктів обігріву
Для того, щоб такого сценарію не сталося, в Києві вже відкрили 430 пунктів обігріву. Там люди зможуть отримати необхідні послуги – тепло, воду, телекомунікації, інтернет-зв'язок, довідку. Наразі налагоджують їх роботу і будуть відкривати нові.
Відключення світла можуть тривати до весни
Попри те, що влада намагається відновити все максимально швидко, перейти на чіткі графіки, щоб не було сюрпризів і щоб потім перейти на безперебійне постачання електрики, слід бути готовими до всього.
Зокрема, Кличко каже, що відключення можуть бути аж до весни. Це пов'язано також з низькими температурами, у багатьох людей стоять теплонагріваючі прилади. Люди в холодний час завжди споживають більше електроенергії. Тому йде більше навантаження на енергосистему.
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