Великий дефіцит в енергосистемі: киянам будуть вимикати світло у світло-сірій зоні

В Україні спостерігається зростання дефіциту електроенергії, що спричинене аномальною спекою. Через це у Києві та інших областях будуть вимикати світло у світло-сірих зонах графіків.

Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила, що відключення будуть застосовуватися для чотирьох груп споживачів одночасно. Це зроблене для того, щоб уникнути перевантаження енергосистеми.

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Якими будуть відключення світла у Києві

У Києві будуть вимикати світло у світло-сірих зонах графіків через зростання дефіциту електроенергії, спричинене аномальною спекою.

Компанія нагадала, що по всій Україні найближчими днями очікується спека до +40 градусів, що збільшує навантаження на енергосистему, яка серйозно пошкоджена через обстріли ворогом за останні місяці.

Через це енергетики вимушені застосувати обмеження для чотирьох груп споживачів одночасно.

Це призведе до відключень і в сірій, і в світло-сірій зонах графіків. У білій зоні графіка світло буде гарантоване,

– наголосили у ДТЕК.

Якщо ж у білій зоні зникне світло, компанія рекомендує перевіряти можливість локальної аварії через чат-бот.

За інформацією Укренерго, особливий дефіцит електроенергії очікується з 16:00 до 23:00. Для міста Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей будуть вимикати світло у світло-сірих клітинках.