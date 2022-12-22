Забезпечуватиме столицю електрикою: Київ отримав потужну допомогу від міста-побратима з Данії
Джерело:Посольство Данії в Україні
У четвер, 22 грудня, українці відзначають день енергетиків. Саме у цей день місто-побратим Оденсе з Данії символічно передало до столиці генератори.
Виконуюча обов'язки посла Данії в Україні Кароліне Ліхтенберг взяла участь у церемонії передачі дев'яти потужних генераторів. Їх придбали небайдужі громадяни та бізнесмени з міста Оденсе.
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Як використають подарунок від Данії
Зазаначають, що генератори доставили і передали працівники Ротарі Клубу Україна. Їх використають для покриття енергетичних потреб міста Києва.
Києву передали дев'ять генераторів від міста-побратима Оденсе / Фото Посольство Данії в Україні
На зустрічі був також присутній і Віталій Кличко. Пані Ліхтенберг привітала з сьогоднішнім професійним святом усіх енергетиків, які кожного дня роблять свою неймовірно важливу роботу за таких надзвичайних умов.
Вона зазначила, що "те, що роблять українські енергетики є абсолютним героїзмом".
Яка ситуація зі світлом на Київщині
- Наразі у столиці найскладніша ситуація зі світлом. Через російські обстріли у Києві діють екстрені відключення світла. Більшість киян не можуть отримати світло у домівках через зруйновані окупантами мережі та вузли.
- Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що у Києві зруйновані 60% трансформаторів. Деякі райони отримуюють світло близько 5 годин на добу. Є й ті, хто з електроенергією 2 – 3 години. Водночас дехто після російських обстрілів без світла взагалі.
- Україна може стабілізувати енергетичну систему до літа. Однак це за умови, що не буде нових обстрілів.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз передасть Україні ще 900 електрогенераторів. Ними забезпечать українські лікарні.