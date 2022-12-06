Енергетики працюють нон-стоп: половина Київської області залишається без світла

Ситуація з енергозабезпеченням в Київській області залишається складною. Жителі досі можуть відчувати аварійні відключення світла.

Коли Київщина повернеться до планових відключень

Про це розповів голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба 6 грудня. За його словами, енергетики працюють цілодобово, аби покращити ситуацію.

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У Київській області тривають екстрені вимкнення електрики. Енергетики працюють у режимі нон-стоп, щоб повернутися до планових графіків,

– повідомив Олексій Кулеба.

Наразі близько половини Київської області залишається без світла.

Кулеба також повідомив, що в деяких громадах, зокрема в місті Українка, окрім проблем зі світлом, виникли перебої з водо- та теплопостачанням. Однак, очільник області пообіцяв стабілізувати ситуацію найближчими днями.

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У Києві теж поки не можуть повернутись до графіків. У столиці діють екстренні відключення, моніторити ситуацію можна на сайті ДТЕК.

5 грудня російські окупанти в черговий раз здійснили масований ракетний обстріл. Найбільше постраждала Одеська область – пошкоджено два енергетичних об'єкти. Відтак, найбільш відчутними наслідки будуть саме для цього регіону.

За даними керівника РНБО Олексія Данілова, для інших областей великих проблем не повинно виникнути.