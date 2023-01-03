На Київщині починають діяти нові графіки вимкнення світла

Відсьогодні у Київській області починають діяти нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Усіх споживачів поділили на чотири групи.

У попередніх графіках було лише дві групи. Їхню кількість вирішили збільшити для рівномірності та почерговості відключень світла.

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Що відомо про нові графіки

У ДТЕК розповіли, що всіх споживачів у Київській області поділили на 4 групи. Графіки складаються з трьох категорій. Зокрема:

білий колір – у цей час планують ввімкнення світла;

сірий – у ці години світла не буде;

світло-сірий – можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

Зауважимо, що до відключень світла за графіком повертається і столиця.

Якщо ваша адреса відсутня в переліку, повідомляйте про це на сайті ДТЕК , у фейсбуці , або ж через кол-центр.

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Відключення світла в Україні: останні новини

Вранці в Укренерго повідомляли, що на всій території нашої держави сьогодні не вимикатимуть світло до 14 години. Це стало можливим, зокрема, і завдяки теплій погоді.



Окрім того, наразі всі електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Втім людей просять споживати світло розумно та не використовувати одночасно енергомісткі прилади.

До речі, станом на ранок 3 січня на Львівщині електроенергію подають усім споживачам. Ба більше, Укренерго скасувало ліміти споживання в області. Тож графіки наразі не застосовують.