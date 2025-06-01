У Конотопі відключення світла через влучання блискавки в трансформатор, – мер

Міський голова Конотопа пояснив, чому в частині міста відключення світла. За його словами, блискавка влучила в трансформатор.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про відключення світла в Конотопі

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про відключення світла в частині міста. За його словами, блискавка влучила в один з трансформаторів у місті.

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Енергетики зможуть розпочати ремонт лише зранку, коли дозволять погодні умови,

– розповів Семеніхін.

До слова, без світла залишилися жителі Тернопільщини після російських ударів 6 червня. Без електропостачання були майже 4 тисячі споживачів. Працівники АТ "Тернопільобленерго" проводили заживлення мереж електропередачі до альтернативних систем.

Також відключення світла частково вводили на Київщині. "Через обстріли російських окупантів 2 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання", – писали в ДТЕК.