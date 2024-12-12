Скільки доведеться жити з графіками відключення світла: в Міненерго поділилися прогнозами

Після російських атак по енергосистемі українцям доводиться жити з графіками відключення світла. Ремонтні роботи та введення додаткових об'єктів генерації дозволяють зменшити обсяги відключень, проте спрогнозувати, чи вдасться відмовитися від віялових відключень взимку, складно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра енергетики Романа Андарака в коментарі "Новини.Live".

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Коли графіки відключення світла можуть скасувати

Андарак поділився, що графіки відключення світла в Україні можуть тривати щонайменше до кінця цієї зими. Заступник міністра енергетики наголосив, що при такому прогнозі враховує і нові можливі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Українцям доведеться жити в умовах графіків відключень світла принаймні до весни, якщо Росія не припинить атаки на українські енергетичні об'єкти,

– повідомив заступник міністра енергетики.

Водночас Андарак додав, що відключення можуть скасувати вже найближчими тижнями, якщо ворог не буде завдавати нових потужних ударів. Втім, заступник міністра енергетики не поспішає з оптимістичними прогнозами, адже останніми днями ворог атакував об'єкти генерації східної частини України.

"З часом ситуація буде покращуватися, проте не можна нічого спрогнозувати, адже ці обстріли є непередбачуваними", – додав він.

Нині фахівці роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі, проте все працює на межі. Андарак пояснив, що ворог б'є по енергооб'єктах не лише ракетами під час масованих атак, а й дронами, КАБами, якими атакують об'єкти розподілення електроенергії на прифронтових територіях.