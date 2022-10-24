Через удари по енергосистемі України вже почалися проблеми зі світлом за кордоном

Молдова отримувала 30% електроенергії від України. Тож коли Україна вимушена була зупинити експорт електроенергії через російські обстріли по енергетичних об'єктах, у Молдові виник дефіцит електроенергії.

Жителів Молдови закликають економити. При цьому влада додала, що вже шукає нових постачальників електроенергії.

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У Молдові офіційно дефіцит електроенергії

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину повідомив, що від 24 жовтня контракти на постачання електрики, укладені Energocom, не зможуть забезпечити все споживання з 7:00 до 23:00. Міністр знову закликав усіх економити, але додав, що поки що жодних відключень електроенергії не планується.

Я звертаюся до всіх компаній та бізнесу – відключайте декоративне освітлення, рекламу, змінюйте години роботи, використовуйте генератори там, де це можливо. Кожен із вас, так само як він побудував свій бізнес, тепер може зробити свій внесок, щоб ми пройшли цей період,

– сказав Спину.

Також міністр пообіцяв, що найближчим часом уряд визначить нових постачальників електроенергії. Спину підкреслив, що жодних відключень поки що не планується. Він зауважив, що якщо діяти відповідально та спільно, то нікого відключати не доведеться.

Молдова шукає нові джерела електроенергії

Після масованих ракетних обстрілів по об'єктах енергетичної інфраструктури, 11 жовтня Україна зупинила постачання електроенергії до ЄС та Молдови. Молдова купувала 30% електроенергії в українських компаній.

13 жовтня Румунія почала постачати електроенергію у Молдову, однак постачання з Румунії не покривають 30% електроенергії.

Решту Молдова планує закуповувати на балансувальному ринку або за договорами про надання екстреної допомоги, укладеними з операторами електропередач сусідніх країн.

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